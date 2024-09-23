官恩娜被姨媽指曾大罵外婆　懶理家族爭產案離港散心

官恩娜（Ella）外婆勞笑鳳在2014年9月去世，她生前訂立遺囑將名下所有資產全數贈予「契仔」，即官恩娜母親麥銀麗的無業男性好友馮明業，被官恩娜的姨媽及兩位阿姨入稟要求裁定勞笑鳳授權契仔繼承遺產的遺囑無效。9月23日進行第三日聆訊，雖然官恩娜為本案重要證人，但與訟雙方確認不會為本案出庭作供，官恩娜本人原來已赴蒙古散心。



官恩娜的母親與3名姊妹捲爭產案。（資料圖片）

庭上透露，官恩娜的外婆勞笑鳳(右)搬到官母麥銀麗(左)於粉嶺的家住。圖中為官恩娜的妹妹官恩沂。(IG@myyk)

雖然官恩娜及其兄長官仲銘為本案重要證人，但與訟雙方確認兩人不會為本案出庭作供。（IG@koonella）

官恩娜一家近日陷入已故外婆的爭產案，與訟雙方在9月23日第三日聆訊，就勞笑鳳與官恩娜胞兄官仲銘，在2012年1月合資購買上水萬豪居洋房單位一事有爭議。上周官恩娜的大姨媽，即死者勞笑鳳的長女作供時指，其母2011年接受白內障手術後，搬至粉嶺與官恩娜的母親同住。長女等人曾兩度探訪。她稱第二次探望時，其母投訴官恩娜曾致電責罵她，又指官罵得很兇令她難以接受。

官恩娜同哥哥及妹妹。（IG@myyk）

官恩娜與因母均被捲入外婆勞笑鳳的爭產案中。（IG@koonella）

案件持續聆訊中，但官恩娜心情似乎未受太大影響，9月22日更新IG Story，標註在蒙古國的成吉思汗廣場（又名蘇赫巴托廣場），片段中Ella四處打卡，雖然未見其容貌，但拍下自己的腿部及倒影步履輕快，心情似未受官司影響。

官恩娜到蒙古旅遊。（IG@koonella）

官恩娜到蒙古旅遊。（IG@koonella）

官恩娜到蒙古旅遊。（IG@koonella）

官恩娜到蒙古旅遊。（IG@koonella）

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案件編號：HCAP 37/2015