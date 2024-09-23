東張西望｜九旬伯伸魔爪非禮　專揀女士先屈曲隻手掃手背同patpat

TVB節目《東張西望》今日（23日）一集講到土瓜環出現了年約90歲的伯伯，他在區內經常伸出「魔爪」非禮女性，不論什麼年齡都成為他的目標。網上有不少區內的市民都在熱討這位伯伯，亦有不少市民都曾「中招」。

今日一集講到土瓜環出現了年約90歲的伯伯，他在區內經常伸出「魔爪」非禮女性。(節目截圖)

網上有不少區內的市民都在熱討這位伯伯，亦有不少市民都曾「中招」。(節目截圖)

有水果店店員表示伯伯每天都會在路上走很多次：「跟住見到女嘅呢就行埋去碰吓人，有時摸吓人個pat咁，以前喺對面，佢碰埋嚟，以為佢唔係特登㗎啦，第二次見到佢又係咁，即係遠遠見到佢就避開佢囉。」店員認為他不是走路出現問題才會這樣，而家他根本就是好色。

店員認為他不是走路出現問題才會這樣，而家他根本就是好色。(節目截圖)

有水果店店員表示伯伯每天都會在路上走很多次。(節目截圖)

《東張西望》節目組就此跟著伯伯數天，見到伯伯不良於行，一手拿著拐杖來支撐身體的走路。但伯伯在一條很闊的路上，迎面有一位女生路過，伯伯自然地屈曲著手，借機接觸這名路過的女性身體。伯伯「得手」後，沿路繼續狩獵，伯伯再見到有女性迎面而來，立即屈曲他的手，繼續借機「抽水」。

但伯伯在一條很闊的路上，迎面有一位女生路過，伯伯自然地屈曲著手，借機接觸這名路過的女性身體。(節目截圖)

伯伯不良於行，一手拿著拐杖來支撐身體的走路。(節目截圖)

在同一條路上，伯伯遇到男性的話，是會自動避開，手亦會完全垂直，不會屈曲他的手。其實伯伯的動作都很靈活，只是一見到女士就自然想滿足自己「色色」的心。

在同一條路上，伯伯遇到男性的話，是會自動避開，手亦會完全垂直，不會屈曲他的手。(節目截圖)

《東張西望》主持黎寬怡上前問伯伯這樣做的原因及家人知不知道，伯伯立即激動表示不知道：「你係度做乜嘢！喺度講乜X？」節目組亦找到伯伯家人了解事件，明天（24日）一集會揭開伯伯背後的故事。

《東張西望》主持黎寬怡上前問伯伯這樣做的原因及家人知不知道。(節目截圖)

伯伯立即激動表示不知道。(節目截圖)