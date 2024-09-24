無窮之路IV一帶一路︱陳貝兒2個月走訪7國　麥加朝聖熱死逾千人

由無綫新聞及資訊部製作，阮小清監製、岑應編審及陳貝兒主持、一共十集的《無窮之路IV—一帶一路》將由10月6日開始，逢周日晚10點翡翠台播映；而本周日（9月29日）晚10點，將率先播出半小時時長的《無窮之路IV—一帶一路》製作特輯。挑戰1—沙特阿拉伯的高溫考驗



50度高溫都仲要著成咁，真係能人所不能。

齋睇相都感受到Janis有幾熱。

拍攝「麥加朝聖」當日，Janis陳貝兒話佢手上面支常溫水，拎出室外唔使十分鐘已經變咗熱水，高溫程度可想而知。

拍攝「麥加朝聖」當日，Janis陳貝兒話佢手上面支常溫水，拎出室外唔使十分鐘已經變咗熱水，高溫程度可想而知。

挑戰1—沙特阿拉伯的高溫考驗

《無窮之路4》攝製隊花了兩個月時間、走訪馬達加斯加、埃及、希臘、塞爾維亞、沙特阿拉伯、阿聯酋及肯尼亞一帶一路七個沿線國家進行拍攝。每一季拍攝都要經歷Mission Impossible的攝製隊，這次繼續要面對重重困難，其中一個最大挑戰，就是中東與沙特阿拉伯的「高溫考驗」！陳貝兒（Janis）在製作特輯中透露，攝製隊於沙特阿拉伯拍攝一年一度的大型盛事「麥加朝聖」期間，氣溫一度高達五十多度，最終導致現場千多人熱死。

其實喺首站中東嘅拍攝，氣溫都有成40幾度，但Janis依然包到冚拍攝，咪話唔辛苦。

其實喺首站中東嘅拍攝，氣溫都有成40幾度，但Janis依然包到冚拍攝，咪話唔辛苦。

當日現場真係好多人。

攝製隊熱到「紅都面晒」。

Janis陳貝兒感恩現場有好心的穆斯林教徒主動幫她灑水降溫。

而Janis及攝製隊在現場亦陷入瀕臨中暑狀態，就連攝影器材，也是每隔一至兩分鐘便要自動熄機「抖暑」，可想而知要完成整個拍攝有多困難；在現場披著長黑袍及黑頭巾，熱至滿臉汗珠的Janis，事後憶述道：「我哋不停咁流汗，熱到暈咁滯，基本上係有瀕臨中暑嘅徵狀；加上拍攝朝聖嗰日現場人逼人，同埋我又著住黑袍，確係熱上加熱，我成身係濕晒。好彩有個好友善嘅穆斯林，佢即刻喺我臉上面噴水，同埋畀咗粒糖我。然後我哋啲（攝影）機，roll咗唔夠分零、兩分鐘，都已經全部overheat down晒機。」

當日就連攝影器材，都熱到要隔每兩分鐘左右就抖一抖。

挑戰2—馬達加斯加的抵抗力考驗

除「高溫挑戰」，攝製隊還要面對第二大挑戰—「抵抗力考驗」！由於「麥加朝聖」現場人多擠逼，攝製隊完成拍攝後紛紛出現疑似中東呼吸綜合症等徵狀，但為了抓緊拍攝進度，攝製隊還是硬著頭皮繼續趕路及拍攝，相當專業。Janis憶述當時情況謂：「我哋拍完朝聖之後大家就相繼病倒，係咁瘋狂地咳，又發冷又發燒咁，感覺就好似中咗covid咁，大家都係病住出發去歐洲。」

去到馬達加斯加之後，攝製隊要面對嘅新挑戰就係惡劣嘅環境衛生問題。

去到馬達加斯加之後，攝製隊要面對嘅新挑戰就係惡劣嘅環境衛生問題。

可能因為現場真係太多人嘅關係，攝製隊完成當日拍攝後個個都病晒。

可能因為現場真係太多人嘅關係，攝製隊完成當日拍攝後個個都病晒。

經常周遊列國拍攝節目的Janis，原來是次亦是第一次去非洲，為了安全問題，Janis出發前已打了五至六支針確保安全，包括破傷風、黃熱、傷寒及腦膜炎針等，而身處全世界最貧窮國家之一的馬達加斯加時，眾人雖然已相當小心翼翼，但仍敵不過馬達加斯加的超惡劣衛生環境，全軍肚瀉，有工作人員更一度驚現上吐下瀉情況，Janis說：「其實我哋連擦牙都已經用支裝水，沖涼時又唔敢擘大個口同埋對眼，因為有人話如果當地啲水入咗身體入面，就會有機會患上霍亂。雖然我哋咁小心，但我哋個個最後都有肚屙，有啲同事仲上吐下瀉。」

陳貝兒在馬達加斯加拍攝時回憶滿滿。（陳貝兒IG圖片）

陳貝兒在馬達加斯加拍攝時回憶滿滿。（陳貝兒IG圖片）

陳貝兒在馬達加斯加拍攝時回憶滿滿。（陳貝兒IG圖片）

陳貝兒在馬達加斯加拍攝時回憶滿滿。（陳貝兒IG圖片）