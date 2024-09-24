離巢富貴小花做生招牌力sell自家泳衣　性感撩人長腿超煞食

前TVB小花伍樂怡（Kelly）在2017年參選港姐後入行，因在旅遊節目《3日2夜》中大騷好身材而被網民捧為「仙氣女神」，但她在去年6月突然宣布退出幕前，專注搞自家品牌及做職場顧問，而伍樂怡亦不時親身上陣做生招牌，宣傳自家泳衣品牌，Fit爆身材令人羡慕！日前伍樂怡上載了一段短片，並寫道：「抓緊夏天的尾巴｜生活記錄，小時候就只喜歡黑白深色的衣服裝成熟，現在倒喜歡🌸🦋🌺你們最喜歡什麼顏色？」

伍樂怡（Kelly）因在旅遊節目《3日2夜》中大騷好身材而被網民捧為「仙氣女神」。（IG@ngkelly_）

去年6月突然宣布退出幕前，專注搞自家品牌及做職場顧問。（IG@ngkelly_）

Keep住分享近況。（IG@ngkelly_）

超Fit！（IG@ngkelly_）

親身上陣做生招牌。（IG@ngkelly_）

宣傳自家泳衣品牌。（影片截圖）

片中所見，伍樂怡換上不同顏色及款式的泳衣，對着鏡頭擺出不同pose，性感又撩人，連熒光粉色都可完美Carry！網民紛紛留言大讚伍樂怡身形勻稱，尤其是一雙長腿相當煞食，狀態更勝以前！在加拿大出世長大的伍樂怡，家境富裕，爸爸同大哥經營內衣生意，不但遍佈內地多間大型連鎖店，還遠銷至世界各地。不過伍樂怡在2016年回流香港後未有接手家族生意，反而加入演藝圈，但她在正值上位期時突然宣布退出幕前，並透露未來主力打理自家品牌。近年選擇自己創業的伍樂怡，先後創立滑水衣品牌「IBRIO」及與哥哥合資開設健康Bagel網店，年紀輕輕的她已經做老闆，相當叻女！

伍樂怡換上不同顏色及款式的泳衣。（影片截圖）

大擺pose。（影片截圖）

靚女！（影片截圖）

長腿！（影片截圖）

鏡頭感十足！（影片截圖）

性感撩人！（影片截圖）

連熒光粉色都可完美Carry！（影片截圖）

零贅肉！（影片截圖）