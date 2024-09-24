阿SA蔡卓妍孖96歲嫲嫲跟潮流拍片　半山豪宅巨廳塞逾廿人仍寬敞

入行逾廿年，出道即爆紅的阿SA蔡卓妍，早已是公認的娛樂圈小富婆，旗下至少5個物業，單是收租就月入20萬。她亦是出名的孝順女，大時大節都會與家人齊聚，近日她與大批親友過節，四代同堂多達20人齊集巨廳仍見有大量空位，空間感十足。



阿SA蔡卓妍出道即爆紅，紅足廿幾年。（IG：@choisaaaa）

阿SA蔡卓妍完全不似已經41歲。（IG：@choisaaaa）

阿SA蔡卓妍完全不似已經41歲。（IG：@choisaaaa）

阿SA蔡卓妍完全不似已經41歲。（IG：@choisaaaa）

一向擅長投資理財的阿SA，有指名下至少5個物業，包括紅山半島、海濱南岸、慧莉苑、玫林別墅等，全權交由阿Sa媽媽管理，單是收租就月入20萬！阿Sa過往曾曬出在家中畫畫的照片，可見大屋裝修簡約，傢俬以白色為主調，超大落地玻璃窗可望無敵海景，相當寫意！

阿SA蔡卓妍與96歲嫲嫲感情甚好。（IG：@choisaaaa）

阿SA蔡卓妍相約大批家人到豪宅做節。（IG：@choisaaaa）

阿SA蔡卓妍相約大批家人到豪宅做節。（IG：@choisaaaa）

阿SA蔡卓妍相約大批家人到豪宅做節。（IG：@choisaaaa）

阿SA蔡卓妍相約大批家人到豪宅做節，背景見到放滿歷年獎盃。（IG：@choisaaaa）

阿SA蔡卓妍相約大批家人到豪宅做節，背景見到放滿歷年獎盃。（IG：@choisaaaa）

阿SA在IG分享日前與親友做節照片，參考網片製作擁抱TEE，阿SA親自為96歲嫲嫲雙手上色，相當溫馨：「之前上網睇到有一條咁樣嘅片，跟住我就一直心思思想有樣學樣，同嫲嫲同屋企人製造呢個專屬嘅回憶。適逢之前中秋一家人做節，終於完成咗喇！」阿Sa的表姨甥被攬攬時，更出招偷吻，冧得阿Sa嫲嫲好開心，連阿Sa都指：「表姐個仔好得意。」最後廿多人齊聚巨廳大合照，可見空間感十足相當寬敞。

逾廿人在阿SA蔡卓妍豪宅大廳合照，仲係相當寬敞。（IG：@choisaaaa）

逾廿人在阿SA蔡卓妍豪宅大廳合照，仲係相當寬敞。（IG：@choisaaaa）

阿SA蔡卓妍曾分享豪宅不同角落及景觀。（IG：@choisaaaa）

阿SA蔡卓妍曾分享豪宅不同角落及景觀。（IG：@choisaaaa）

阿SA蔡卓妍曾分享豪宅不同角落及景觀。（IG：@choisaaaa）