千禧性感女神低胸戰鬥格慶生盡騷迫爆上圍　家底豐厚轉行珠寶設計

李蘢怡（本名：李亮頤，現名：李宜錚）當年憑一首《夜遊杜拜》爆紅，可惜推出一張唱片後無以為繼，其後轉往珠寶業發展。已淡出幕前多年的李蘢怡，仍不時在社交平台分享近況，日前迎來42歲生日，她在IG曬出慶生照，並寫道：「spoiled 🍰🤷🏻‍♀️✨#myhappybirthday」相中所見，身穿Bling bling貼身短裙襯長靴的她，大騷豐滿上圍，相當火辣性感，女人味爆發！

Keep得好好！（微博＠李蘢怡Tiffany）

《夜遊杜拜》MV。（影片截圖）

李蘢怡的《夜遊杜拜》至今仍是經典。（影片截圖）

李蘢怡度假貼出比堅尼照，雖然只是近半身，但仲索過以前。（IG@0.1iviia）

李蘢怡日前迎來42歲生日。（IG@0.1iviia）

曬出慶生照。（IG@0.1iviia）

身穿Bling bling貼身短裙襯長靴。（IG@0.1iviia）

大騷豐滿上圍！（IG@0.1iviia）

身高174cm的李蘢怡早年以模特兒身份出道，其後簽約東方魅力成為歌手，曾與陳文媛合唱地鐵廣告歌《時光中飛舞》，而《夜遊杜拜》更是至今都是經典。不過李蘢怡在娛樂圈發展平平，2006年她決定淡出幕前轉行做珠寶Sales及公關，同時又積極進修，在香港中文大學修讀時裝設計，後來再修讀GIA珠寶鑑證文憑課程，2015年遠赴英國倫敦藝術大學修讀藝術學位課程，2018年更獲英國最高設計學府——皇家藝術學院（Royal College of Art）錄取，修讀珠寶相關碩士學位，更曾在倫敦以《夜遊杜拜》為主題推出作品展，勾起集體回憶！

身材好好。（視覺中國）

不時大派福利。（微博＠李蘢怡Tiffany）

火辣性感！（微博＠李蘢怡Tiffany）

身材勁fit。（微博＠李蘢怡Tiffany）

狀態大勇！（微博＠李蘢怡Tiffany）

2015年遠赴英國倫敦藝術大學修讀藝術學位課程。（微博＠李蘢怡Tiffany）

大學畢業後，2018年獲英國最高設計學府——皇家藝術學院（Royal College of Art）錄取，修讀珠寶相關碩士學位。（微博＠李蘢怡Tiffany）

李蘢怡出道時，因名字跟李龍基相近，曾被外界誤會是父女關係，後來李蘢怡否認，二人還大搞噱頭合唱《明天你是否依然教我》。事實上李蘢怡父母在她年少時離異，媽媽是仁愛堂前副主席鄭玉而（前名鄭玉嬋），第二任老公是投資老手，兩夫婦高峰期擁20多個物業，家底豐厚！

年過40，著比堅尼仍Fit到爆！（微博＠李蘢怡Tiffany）

出海照好索。（IG@0.1iviia）

看不出已年過40。（IG@0.1iviia）

李蘢怡移居國外生活。（IG@0.1iviia）

李蘢怡媽媽是仁愛堂前副主席鄭玉而（前名鄭玉嬋）。（微博＠李蘢怡Tiffany）

大學畢業。（微博＠李蘢怡Tiffany）