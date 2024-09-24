洪嘉豪兩忙靠Fans提返學　Serrini腳傷復工：終於出返嚟做嘢

梁嘉茵（Serrini）和洪嘉豪今日（24日）出席珠寶品牌活動，二人在台上分享購買珠寶心得，以及即場用英語聲音導航產品的簡介劇情。Serrini接受訪問透露腳傷後第一次出席品牌活動，她說：「我已經去咗好多個音樂節同埋拍MV，我受傷完之後第一次咁耐企喺度，我而家用右腳做重心，第一次二至三個月停工放假真係好開心，終於出返嚟做嘢！」她繼續指原本希望與陳蕾拍拖一日，不過與洪嘉豪拍拖一日也可以。她說：「我想去大澳石澳，我想去離島。同埋我想坐洪嘉豪架車遊車河。」洪嘉豪則回應：「離島係要搭船，揸車去唔到！」

梁嘉茵（Serrini）和洪嘉豪今日（24日）出席珠寶品牌活動。（張祖銘攝）

Serrini望與洪嘉豪拍一日拖，希望與對方去離島玩。（張祖銘攝）

洪嘉豪被問到張敬軒較早前擔任其紅館歌唱嘉賓時所送上美國音樂名校線上課程，他表示：「原本我就緊記今個月23號就係個課程開始，網上個系統我唔係好識用，又見到有兩個課程開咗，原來個系統係會自動發送筆記，我一路做啲練習先發現原來係24號，即係聽朝七點，我啲歌迷就DM提返我時間，原來我哋時差係快過外國12個鐘頭。」他強調上遠距離課程時堅持不會開鏡頭。Serrini則笑說：「一定要開鏡頭睇吓你有冇上堂。」洪嘉豪笑言：「課堂要介紹自己，我諗住用假名，我又唔知道幕後嘅英文點樣打。」

洪嘉豪上網上課程講明堅持唔開鏡頭。（張祖銘攝）