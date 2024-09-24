瑪姬指月底麥花臣演唱會無奈被迫取消 ：我覺得天跌落嚟當被冚

瑪姬（Maggie)今日（24日）出席電影首映禮。她接受 《香港01》訪問透露月底將要舉行《瑪姬給女王的盛宴慈善演唱會2024》現階段已經正式宣佈取消，她說：「本身要舉行人生第二次演唱會，本身都係好期待，上次係自己做主辦。今次就受到製作公司嘅邀請以一個歌手嘅身份去接job。九月頭就收到一個噩耗話製作單位同埋公司出現咗一啲狀況，好無奈就聽佢哋講個演唱會要取消，因為要轉過主辦單位，所以要重新入紙，大家都知道香港嘅場地好爆，我相信今年都未必完成得到。」

瑪姬（Maggie)今日（24日）出席電影首映禮。（張祖銘攝）

她透露希望能夠再在麥花臣開演唱會，並表示：「人數我相信自己係賣到飛，界紅館嘅場地我其實我都做唔到。」她指剛公開發售門票已經要延期。被問到會否因為取消演唱會而喊，她說：「好彩我不嬲EQ都好高，我覺得天跌落嚟當被冚，我都明白公司面對嘅壓力同問題，都要共同面對。」她提及演唱會原本邀請尹光和黃建東做演唱會嘉賓，並表示：「其實佢哋未收到報酬，佢哋話因為我就唔會計得咁足，如果計行規就真係要收足，不過因為為我嘅原因所以賠償嘅費用就算。」

瑪姬指月底麥花臣演唱會無奈被迫取消。(吳子生攝)

至於黃建東早前透露會練六舊腹肌，她笑言：「咁我就冇檢查佢，我認識咗佢有10年，由佢選美嘅時候出身，咁佢就開始肥咗10年，食我三倍四倍嘅份量，有二百幾磅嘅身形係佢應得嘅。」她有鼓勵黃建東減肥就可以做到男一的角色，並表示：「今年之間突然之間見到佢瘦咗好多，面都瘦埋同埋尖，佢就真係瘦咗30磅，佢而家食飯食得少過我，菜都要用熱水浸過去油！」