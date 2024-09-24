棒棒堂解散15年終合體拍實境節目　威廉做製作人覺得最難係集齊人

台灣男團「棒棒堂」由莊濠全（敖犬）、楊奇煜（小煜）、廖亦崟（威廉）、劉峻緯（阿緯）、廖允杰（小傑）、邱勝翊（王子）六人組成，他們於2006年因為選秀節目而出道，當年可以說得上是街知巷聞，可惜於2010年後六人組合分成兩團「Lollipop-F」及「JPM」繼續發展。

台灣男團「棒棒堂」由莊濠全（敖犬）、楊奇煜（小煜）、廖亦崟（威廉）、劉峻緯（阿緯）、廖允杰（小傑）、邱勝翊（王子）組成。（視覺中國）

Lollipop棒棒堂於2006年因為選秀節目而出道，當年可以說得上是街知巷聞。（視覺中國）

最近他們在節目上透露當年「解散」的原因，原來六人工作上不合，而小傑就是主要的導火線。其實早年曾傳出他們會重組並開演唱會，可惜一直未能成事，最近重組之事終見龧光，他們六人早前宣布會合體拍實境節目《來吧！哪裡怕》。

最近他們在節目上透露當年「解散」的原因，原來六人工作上不合。(ig@bboyowodog）

今日（24日）棒棒堂成員於台灣開記者會，正式宣布他們合體拍節目，節目將由威廉擔任製作人，威廉亦坦言要找齊人是一件很難的事情。六人在記者會上說出那句既熟悉又陌生的口號：「大家好，我們是Lollipop棒棒堂。」之後就逐一介紹自己，睽違15年棒棒堂終於正式合體。六人不愧是由綜藝節目出身，一合體就不忘搞笑本性，相信六位拍攝時要在同一個屋簷下生活應該會吵到不行。

今日棒棒堂成員於台灣開記者會，正式宣布他們合體拍節目。(ig@prince_pstar)

威廉作為製作人，籌備這個節目初期最大的挑戰就是要找齊所有成員，因為團體解散後大家都各自發展，各有各忙。威廉為了拍得成這個節目，可以說是把電話都打了好幾遍：「你就要想辦法把大家湊齊。」

威廉作為製作人，籌備這個節目初期最大的挑戰就是要找齊所有成員。(fb@楊奇煜 )

王子亦在社交平台發文：「今天ㄧ起回到過去了，不知未來會如何～就ㄧ起哪裡怕吧。」敖犬在社交平台發文：「我們之間，不會有該邊，分開15年，終於合體啦！新節目《來吧！哪裡怕》，期待起來。」

敖犬在社交平台發文表示期待。(ig@bboyowodog）

王子在社交平台發文。(ig@prince_pstar)

阿緯則認為自己已經離開了這個圈子成「點心大亨」，過著自己想過的生活，但威廉就一直打電話給他要他回來一起拍，最後阿緯還是答應了威廉的邀請。相信六人多年來的默契及感情，就像以前他們曾說的，他們是「革命情感」，到時拍出來的節目應該有很多打打鬧鬧及讓人回憶場面，令到一眾他們的粉絲都十分期待。