五堅情10月12日預廣州站炸爆舞台 邱鋒澤：五隻餓狼已等了一年

「最強狼團」五堅情自2022年啟動追夢航程，先後在台北、高雄、新加坡、香港，馬來西亞、澳門等地舉辦《五堅情 Moon Landing 月面著陸演唱會 》，不但以歌曲舞蹈炸爆舞台，五子台上的搞笑鬥嘴互動等都令演唱會高潮迭起 ，「五堅不催」之力令堅果們（五堅情粉絲專稱）high爆全場。再下一城！下月10月12日五堅情將首次着「陸」舉行《五堅情 Moon Landing 月面著陸演唱會 -廣州站》，更是今年五堅情首個合體演唱會，隊長邱鋒澤說：「想念彼此，想念現場和大家互動的感覺，我們的歌曲很久也沒有表演了，這是2024年五堅情第一場合體專場演唱會，也將是2024年終極一次！五隻餓狼已等了一年，期待1012強勢爆發！」

邱鋒澤、陳零九、黃偉晉、賴晏駒（小賴）及婁峻碩組成的五堅情成團四年，因精通唱、跳、演、綜藝、創作等各範疇火速爆紅，去年3月香港及7月澳門舉行的巡迴演唱會，所有門票一律秒殺。闊別堅果一年，五子終於再度合體走上舞台，堅果迷等到頸長外，五堅情一樣期待已久，小賴說：「這一年團員們也有各自的工作、演唱會在舉行，公司也有持續接洽不同場地想繼續辦五堅情演唱，但無論是我們的工作檔期或是場地檔期，就剛好一年後再合體，也將是五堅情2024年唯一的一場專場售票演唱會，希望堅果們可以一起來參與。」

今次廣州演場會於寶能廣州國際體育演藝中心舉辦，是《五堅情 Moon Landing 月面著陸演唱會 》台北小巨蛋與高雄巨蛋外，五堅情在海外舉辦演唱會最大場地。問到是次廣州站專屬內容，零九說：「之前在香港、新加坡等地都有特別的準備，例如香港演唱會有獨家的致敬四大天王，新加坡則是準備了新加坡歌手的組曲等，但其實這次廣州舞台更大，可以呈現我們與舞者更多的舞蹈演出。」邱鋒澤再補充，道：「除了有新的視覺呈現，還有《你是我這輩子最想愛的呀》、《立刻要爆炸》、《Sangría》這些新歌，我們還沒有機會公開表演，我們跟導演、音樂總監都密集在規劃籌備精彩的演出方式，目前只能透露到這邊，大家可以期待一下！」

堅果們期待五堅情台上首唱新歌外，不能少還有是令台下尖叫聲不絕的騷肌環節，肌肉擔當之一的婁峻碩說：「那就要看大家氣氛了，氣氛熾熱就要穿少一點降溫，哈哈！不過相隔一年的專場演唱會，我們一定會做最好的演出給大家，希望可以與世界各地的堅果們在那個晚上一起創造彼此最美好的2024回憶。」而日前五子在晚餐時直播與粉絲互動時，婁峻碩及黃偉晉看到網民的熱情留言及要求，寵粉的他們便借意騷出強壯手臂飲水夾菜，場面搞笑，不久再來一個「吃飯聞腳」環節說要再推高氣氛，怎知邱鋒澤毫不猶豫除鞋自聞，一瞬間更將穿上白襪的腳伸向黃偉晉和小賴，隔著屏幕都令人感受到現場歡樂搞笑氣氛，可想而知五堅情合體台上互動環節更是不容錯過，是次廣州站更推出史無前例專屬寵粉福利！購買1388門票將獲贈送五堅情廣州站限量版T恤外，另有很大機會根據購票順序隨機抽取與藝人合影機會！《五堅情Moon Landing月面著陸演唱會》解鎖全新城市，10月12日廣州見。

【香港訂票】五堅情2024月面著陸演唱會-廣州站

日期 : 2024年10月12日（星期六）

時間 : 晚上7時30分

地點 : 寶能廣州國際體育演藝中心

票價：（HKD） : 1,388 / 1,068 / 848 / 638 / 418

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