半熟男女｜《三十而已》導演力作　全員惡人設定探討Z世代愛情觀

由《三十而已》導演張曉波執導，集結一眾演藝生力軍田曦薇、辛雲來、張哲華、曾夢雪和袁文康主演、周雨彤驚喜客串的都市愛情陸劇《半熟男女》現已開播！該劇聚焦在不同身份和背景的年輕人如何在都市生活中尋找愛情與自我的故事，香港觀眾即可透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼進度。

《半熟男女》不以一生一世的純愛為大原則，主力探討部分Z世代的愛情觀。

改編自長篇小說《這裡沒有善男信女》，《半熟男女》講述出身普通的何知南（田曦薇飾）與富二代男友高鵬（張哲華飾）相戀七年卻長期分隔兩地，她不甘寂寞而頻頻出軌，使得戀情雪上加霜；直至她遇上才智雙全的年輕律師瞿一芃（辛雲來飾），原以為是命中註定的她卻不知道一切都是對方的預謀：瞿一芃誤會何知南是富家女而背叛女友韓蘇（周雨彤飾）、高鵬最後卻喜歡上韓蘇⋯⋯情場如戰場，一班半熟男女將會上演一場慾望與情感的交戰！

何知南（田曦薇飾）在劇中頻頻出軌。

高鵬（張哲華飾）是位富二代。

有別於一般傻白甜的偶像劇，《半熟男女》不以一生一世的純愛為大原則，主力探討部分Z世代（90年代末至2010年前期出生的人）的愛情觀，劇中何知南看似清純無害，卻用男友的錢偽裝成白富美、出身農村的瞿一芃為了在大城市中鞏固地位，專挑千金發展愛情，「全員惡人」的設定不但掀起網上熱討，似乎也在宣告情感自主的大趨勢。

才智雙全的年輕律師瞿一芃（辛雲來飾），為了在大城市中鞏固地位，專挑千金發展愛情。

田曦薇向來是甜妹代表，談到今次大膽挑戰三缺女孩（缺愛、缺乏自信和安全感）何知南一角，她坦言有著一定難度：「我是原著粉絲，但是試鏡前還是很忐忑，因為心態上可以從18歲成長到28歲，但是你很難從28歲回到18歲，我現在的性格可能不會像何知南，但是我裡面有過她，我可以理解她。」後來她向導演自薦，試鏡後一舉拿下角色：「導演說被我的情緒感染了，在座的編劇都哭了，我當時聽了也跟著哭。」如果你也想撕下糖衣包裝、直視愛情另一面， 可以到「黃Viu」收看《半熟男女》，劇集每晚六時上架，讓香港觀眾免費收看。

何知南向導演自薦，試鏡後一舉拿下角色。