TVB娛樂男主播加盟阿Bob公司　踢爆曾被對方帶上桑拿肉帛相見

39歲的無綫《娛樂新聞台》男主持王鎮泉（Jeoffrey）最近事業迎來新突破，他宣布加入林盛斌（Bob）有份創辦的「棋人娛樂香港」，他更在IG透露與阿Bob的不解之緣：「話說 某一日，林盛斌先生突然夜媽媽whatsapp問我得唔得閒，覆完『OK』之後無幾耐，佢架好鬼高差啲要爬上去先坐到嘅戰車已經嚟到我樓下，佢兜咗我去佢屋企會所個桑拿，無錯，然後我哋突然肉帛相見，我圍住條毛巾坐低咗，佢好有霸氣咁問我，『乜你唔想俾多啲人見到咩？』我故作冷靜，捉實條毛巾， 『見到啲咩？』 Bob爺繼續好認真咁講，『你明明講到一口流利英文普通話，喺香港做三語嘅司儀本身又唔多，點解無人見到你，你有無諗過點解？』就係咁，佢一下當頭棒喝，叫醒咗我呢個一直以為只能默默等待機會嘅人。『你唔認真令人見到你，係無人會幫到你。』」

二人關係親密！（IG/@jeoffreywong）

恭喜！（IG/@jeoffreywong）

蒸蒸日上！（IG/@jeoffreywong)

恭喜！（IG/@jeoffreywong)

人才濟濟！（IG/@jeoffreywong）

王鎮泉自2012年加入TVB，多年來經常擔任外訪主持，曾經訪問多位國際巨星，去年與拍拖年半的圈外女友Vanilla結婚，獲袁偉豪和黃智雯是兄弟團成員之一，婚禮司儀由黃建東，賓客方面亦相當星閃閃，有汪明荃(阿姐)、江美儀、譚俊彥、陳敏之、陳煒及朱晨麗等好友出席，人緣極好！

好朋友!（IG/@jeoffreywong）

採訪過不少巨星！（IG/@jeoffreywong）

王鎮泉大讚老婆Vanilla為人心地善良有愛心。（葉志明攝）