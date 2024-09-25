鄭世豪爆離巢無綫真正原因竟同一件事有關：抑壓住啲情緒

早前一直有傳在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「細龍生」的鄭世豪約滿離巢。謠言四起。事後「大小姐」林淑敏接受《香港01》訪問時親口證實鄭世豪離巢消息屬實。事隔不久，鄭世豪在社交平台發文宣告離巢無綫，同時亦炮轟某人「以代言」身份率先披露他離巢消息，極嚴重影響其家人。

鄭世豪今日現身旺角出席HOY TV風水節目《見招拆招風水局》宣傳造勢活動。（吳子生攝）

今日（25/9）鄭世豪現身旺角出席HOY TV風水節目《見招拆招風水局》宣傳造勢活動。對於坊間有指他因合約條款不合，決定離開無綫。鄭世豪接受《香港01》訪問時鄭重表示感激無綫多來年一直栽培給予機會，離開完全是個人決定：「其實都係合約去到一個最後嘅階段，畢竟自己都喺無綫都做咗24年，自己都諗係咪應該試吓一啲新嘅衝擊呢？嘗試唔同嘅新嘅嘢呢。（選擇離開要好大勇氣！）其實都真係大勇氣，因為我係好唔捨得，都掙扎咗好耐，係咪真係要行呢一步去尋求一啲新嘅發展，去俾自己一啲唔同嘅可能性會係點呢？最後都同公司傾我嘅諗法。公司了解咗我之後，都放手讓我出去一試。絕對唔係話價錢唔啱，又或者其他嘢。反而我係好感激無綫對我嘅栽培，令到今時有咁多人認識我「細龍生」鄭世豪。如果問我係咪悔恨咁離開，絕對係冇。」

至於講到被「大小姐」林淑敏爆離巢消息，世豪表示：「例如你去睇完一套電影之後，你係唔會話俾人聽最後嘅結局係咩。記得當時有其他傳媒透過短訊問我係咪離巢，我都唔識得點回應，因為我本身個人好低調，同埋我亦未完全同家人交代成件事，嗰一日見到佢同你哋講我離巢，我係好愕然。因為本身我知我仲有最後一集劇集要出街，我係想等到嗰一集播，先同大家講我離巢。（事件發生後，林淑敏有冇打電話俾你？）佢冇打俾我，其實到我離開咗無綫之後，我同佢都冇再聯絡。」

鄭世豪不滿林淑敏以「代言人」身份向外公佈他離巢無綫。（資料照片）

當重提早前他在《愛回家》被屈遲到，在社交平台發文抱怨：「越好人越難撈」，事件是否離巢的導火線？鄭世豪表示：「你話冇就唔係嘅，都係有啲嘅。因為明明自己都好晒自己嘅本分，但最後就出咗一啲誤會，嗰一刻係有唔開心，加上又未必有人去理解到件事係點，就自然會抑壓住個情緒。（太太有冇開解你？）太太其實一年365日每分每秒都開解我，因為有咩嘢都會返去同佢講嘅。」