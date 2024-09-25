新世界地震｜鄭志剛退任CEO　曾與周杰倫合唱與BLACKPINK合照

根據《香港01》獨家消息指，新世界考慮更換現任行政總裁鄭志剛Adrian Cheng，他將由集團執行副主席及行政總裁一職，轉任非執行副主席。鄭志剛在任期間，積極在旗下商場推廣藝術工作，當中時裝界活動亦有涉獵，而其中一個力作，必數去年在星光大道的LV時裝秀，該次是LV「天橋」歷來首度落戶香港，多位國際巨星到臨，如：韓星宋仲基、Stray Kids的Felix、日本歌手平野紫耀等，台灣代表林柏宏、劉以豪；以及內地小生還龔俊、白敬亭、王鶴棣、朱一龍、男團時代少年團。

根據《香港01》獨家消息指，新世界考慮更換現任行政總裁鄭志剛，他將由集團執行副主席及行政總裁一職，轉任非執行副主席。（資料圖片）

宋仲基參與LV時裝秀。（資料圖片）

至於本地代表，亦有周潤發與太太陳薈蓮、郭富城、古天樂、張敬軒、林嘉欣、沈月、倪晨曦、MIRROR成員盧瀚霆、陳卓賢、呂爵安、劉俊謙、朱鑑然、Tyson Yoshi、林家謙、Marf@COLLAR、陳凱詠、魏浚笙等多名藝人。

發哥發嫂參與LV時裝秀。（資料圖片）

郭富城參與LV時裝秀。（資料圖片）

之所以能獲LV選中舉行時裝秀，正是文化藝術盛事委員會主席鄭志剛於幕後穿針引線，原來他與負責LV男裝創意總監Pharrell Williams是相識十年的好友，因此促成其事。

鄭志剛與負責LV男裝創意總監Pharrell Williams是相識十年的好友。

此外，鄭志剛亦出名是周杰倫和BLACKPINK歌迷，BLACKPINK來港時，他現身後台與四位成員合照；去年周杰倫在香港舉行演唱會，鄭志剛坐在頭排，更獲選中與周杰倫合唱《說好的幸福呢》。翻查記錄，鄭志剛曾與周杰倫合辦過藝術展，私底下亦是好朋友，早有淵源，而演唱會結束後，周杰倫都轉載了有關片段，留言：「哎呦 原來你會唱」其實鄭志剛不時在抖音分享自己的唱歌片段，當然會唱啦。

鄭志剛入後台與BLACKPINK合照。（IG@adriancheng）

周杰倫轉載了在演唱會上與鄭志剛合唱《說好的幸福呢》片段。（IG@jaychou）