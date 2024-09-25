周殷廷將到200間學校School Tour義演　原來因一位無心向學女學生

周殷廷（Yan Ting/YT）早前宣布會不收錢展開School Tour義演，鼓勵一眾莘莘學子，今日YT展開School Tour的第一站，親到中華基督教會扶輪中學，與150位中五、中六生見面，分享奮鬥經歷，並鼓勵學生們追尋夢想。

周殷廷展開School Tour的第一站，親到中華基督教會扶輪中學，與150位中五、中六生見面。

活動上，YT分享自己出道前如何叩門送Demo的經過，亦解釋決定展開School Tour的原因，原來全因一年前收到此校老師的電郵，指有一位女學生不想讀書，但如果周殷廷叫她，她便會讀。YT當時親到學校鼓勵女學生，一年後他在另一活動上見到對方，她已經成功考上大學。因為這件事，令YT得到啟發，原來自己一句說話可以這麼有力量，便決定展開School Tour義演。

YT分享奮鬥史，又透露決定展開School Tour義演，正因為一年前收到此校老師電郵，指有一位女學生不想讀書，但如果周殷廷叫她，她便會讀。

YT除了分享以外，亦獻唱歌曲《晨星》，頑皮的他更即席邀請校長上台一齊合唱，令全場師生齊起哄。校長亦回禮送上自己創作的一首詩予YT作為感謝。

校長送上自己創作的一首詩予YT作為感謝。

YT表示現已收到二百多間學校的邀請，據知全港有四百多間中學，他笑言只要學校找他，他都必定會去分享，預計整個School Tour維持一年。而他在分享會臨結束前，亦感謝學生們給他啟發，他承諾大家會上紅館，並說：「我們之後紅館見！」