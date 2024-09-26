何太潛水一晚終回應輕佻稱被黑粉屈重婚　何伯：佢係有大陸老公！

何伯何太因獲《東張西望》報道後而變成城中話題人物，翁靜晶在YouTube頻道「危險人物2.0」大談何太後，再於前日為內地農民何志華尋妻，翁靜晶更提及「何太」的資料，令很多網民猜測何志華失蹤妻子就是何太，隨即掀起熱烈討論。何太潛水一日後，於昨晚(25日）現身直播開腔回應。

翁靜晶再開直播說何伯何太事件。(影片截圖)

何太與何伯經常開直播。(直播截圖)

翁靜晶為「何志華尋妻」的影片播出後，何太未有如常一早開直播，直到今昨晚才兩公婆一齊現身直播。何太若無其事地表示自己不懂得說湛江話，並指自己光明磊落，清者自清，行得正，是黑粉搞事兼壞事做盡，而何伯就斥黑粉心理變態，簡直係精神病患者。

何太直播期間態度非常輕佻。（直播畫面）

何太續指自己被屈令黑粉失望：「你哋屈我重婚，又話我終於乜乜乜入到呢個罪，唔好意思呀，令你哋失望，我都叫你唔好花啲心思惡搞人喇，班黑粉係好可憐蟲，根本冇嘢好做，不為自己人生着想，不懷好意阻人發展，即係加害人，根本就係人格分裂，有精神病。」而一向充當何太應聲蟲的何伯更表示：「我哋兩公婆迎難而上，乜都唔驚，繼續抹黑啦，我哋大把漂白水。唔使理佢㗎，何太大陸梗係有老公，香港大陸兩邊走，佢係有大陸老公！」

何伯仲話何太係有大陸老公，未知道是否反嘲黑粉。（直播畫面）

不過何太全程避談「何志華尋妻」及曾因賭遭行政拘留一事，只是輕佻地說：「我唔會有事嘅，人哋點陷害我都冇事，我都會吉人自有天相。我有天看護，不知幾開心，見班黑粉搞事又落空，我真係戥你哋淒涼，冇一件事成功？啲黑粉根本有妄想病，成日叫洗淨坐監，你坐我都未呀。」今次直播期間，何太就沒有回應所謂黑粉的提問，只感謝支持者的留言。