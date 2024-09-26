內地男頂流被爆同私生飯有不尋常關係　全城競猜疑是這位90後男星

台灣著名狗仔媒體人葛斯齊近日獲邀上綜藝節目《11點熱吵店》，大談娛樂圈八卦。更驚爆地分享了有內地男頂流與私生飯存在着不尋常關係，而該名男頂流在微博擁有逾千萬粉絲且30歲出頭，還強調他的名字倒轉讀也是一樣的，立即令不少網民瘋狂猜測，更直言疑是楊洋。

葛斯齊上節目大談娛樂圈八卦。（影片截圖）

在節目上葛斯齊爆料指出有男頂流與私生飯存有不尋常關係，而這名男頂流的人氣相當之高，他在節目表示：「這個男頂流是頂到天上去了，因為他的社群軟體的粉絲量，超過1千萬以上，我跟你講他不輸給劉德華，（1千萬是指臉書還是微博？）微博。」所以大家第一時間就會想到是內地明星。

而他續說：「過去這個男頂流只要拍任何偶像劇就會跟女主角在一起傳緋聞，還真的最後都在一起，總共我們知道揭發了就有兩起，那其實耳聞都有三起，那過去這個私生飯在早期，大概三年前這私生飯因為很支持他，所以常常他們會一起出國，因為畢竟他是頂流，他在內陸是沒有辦法直接很曝光的這樣約會，所以剛開始這個是私生飯會幫他買頭等艙的機票，請他去吃美食，非常非常好，但是這個男頂流他必須要付出什麼，就付出他的身體，所以久而久之他們變成是一個xx關係。」

逾3億閱讀量。（微博圖片）

楊洋人氣相當高。（微博圖片）

葛斯齊還透露了這名男頂流不少特徵：「這個男頂流大概年約30多歲出，私生飯大他9歲，所以以今年來講的話大概40多歲了。我不講幾個字，他的名字正著唸倒著唸都可以。」還表示這個男頂流非常吝嗇：「他賺那麼多錢，他非常摳門。」而在場有嘉賓被問是不是心中有答案時，似乎都不太敢說，但問到內地有那些男頂流時，其中一位女嘉賓就說：「白敬亭之類的。」葛斯齊就表示：「比他還頂。」

楊洋外型帥氣。（楊洋微博圖片）

楊洋演過不少偶像劇。（楊洋微博圖片）

不少網民根據他提供的線索開始猜測，其中男星楊洋就成為頭號嫌疑人，因為他的姓名都是同音字，而且微博擁有逾千萬以上粉絲，又站在男頂流位置，令大家有所懷孕：「肯定楊洋」、「yy 唄」、「看口型能知道是楊洋」等，甚至猜測是馮紹峰，但他被指不是頂流且年齡不符，所以將他排除。