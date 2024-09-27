TVB富貴人妻大曬20萬Hermès　屋邨出身爆紅後狂買名牌手袋

曾被封為「星夢一姐」的吳若希（Jinny）當年包辦了不少TVB劇集主題曲，更被譽為「劇集歌天后」，但近年就以拍劇為主。早前吳若希跟大隊到布拉格拍攝TVB重頭劇《巨塔之后》，日前她又現身機場，她在IG曬出靚相，並寫道：「9月的最後一趟出發，雖然很累～但是好美滿，好幸福🥰遇到好人、好事、好安排！感恩。」相中所見，身穿Crop Top的她大騷腹肌，但她孭着的Hermès Kelly Jump就更為搶鏡！

吳若希（Jinny）曾被封為「星夢一姐」。（IG@jinnyng）

大騷長腿！（IG@jinnyng）

拍攝TVB重頭劇《巨塔之后》。（IG@jinnyng）

早前跟大隊到布拉格拍攝。（IG@jinnyng）

日前她又現身機場。（IG@jinnyng）

腹肌！（IG@jinnyng）

據知吳若希入手的這款Hermès Kelly Jump出自2024春夏系列，是Kelly家族的新成員，比之前的Kelly Ado尺寸更小，包身側邊還有一個小收納袋，可以放隨身小物或耳機等等，炒價約20萬港元！其實吳若希過往亦曾曬出不少Hermès手袋，今年5月生日她就曬出送給自己的手袋，並寫道：「獎勵自己今年那麼勤力，買了人生第一個藍盒子。」原來她入手的是Hermès Kelly II Sellier En Désordre 20，這款手袋出自2022秋冬系列，比起經典的Kelly Bag更別具一格，一推出即掀起搶購熱潮，炒價超過30萬，更是一袋難求！

孭着的Hermès Kelly Jump就更為搶鏡！（IG@jinnyng）

炒價約20萬港元！（IG@jinnyng）

Hermès Kelly Jump出自2024春夏系列。（網上圖片）

包身側邊還有一個小收納袋，可以放隨身小物或耳機等等。（網上圖片）

今年5月生日吳若希曬出送給自己的手袋，原來她入手的是Hermès Kelly II Sellier En Désordre 20，炒價超過30萬！（IG@jinnyng）

一袋難求！（IG@jinnyng）

屋邨出身的吳若希16歲與朋友唱K被星探發掘，秘密訓練唱歌兩年後出道，2014年她為劇集《使徒行者》演唱片尾曲《越難越愛》而爆紅，更紅遍東南亞，她曾在接受訪問時透露收入因此大增，通告接到手軟，每個星期至少有兩、三日出席商場活動，更笑言買樓的首期就是這樣賺到，吸金力超強！吳若希亦曾拍片分享買名牌手袋的故事，她自言原本對名牌手袋沒有追求，直至2014年開始賺到額外錢才開始買名牌手袋，旅行時經過二手店買了個4萬元的Hermès Kelly Ado，之後就開始「入坑」瘋狂入手！

Jinny有不少Hermès珍藏。（IG@jinnyng）

曾大曬價值逾18萬的Hermès Kelly Elan手袋。（IG@jinnyng）