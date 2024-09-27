李麗珍被高志森蔡瀾搶住邀拍三級片　因一大計而答應惟最終冇成事

李麗珍是一代性感女神，初出道時演學生妹、純情玉女，直至93年突然放膽一脫，轉型拍全裸寫真及三級片，非常轟動。近日她現身資深電影人文雋的YouTube節目《文雋 講呢啲 講嗰啲 Man's Talk》受訪時，就剖白當年「下海」的原因，更講到舊愛潘源良如何在片場向她表白及為何分手。



李麗珍現身資深電影人文雋的YouTube節目受訪，回顧歷年來多部作品。（YouTube@《文雋 講呢啲 講嗰啲 Man's Talk》）

李麗珍以往在《開心鬼》、《富貴逼人》等系列都是飾演少女、妹妹等角色，年輕時片約不斷，92年就轉戰電視圈，接拍神劇《大時代》，然而翌年卻忽然轉型拍三級片，文雋形容這是「一個所有人人都佩服或者係跌晒眼鏡嘅決定」，他問李麗珍：「一口氣拍咗三四部都係願意除衫嘅戲，邊個引誘你或者打動你？」

李麗珍當年一改玉女及妹妹仔形象，突然轉型做脫星，相當轟動。（《蜜桃成熟時》劇照）

當年影圈跑出不少脫星，高志森遊說李麗珍「除衫」，蔡瀾亦近乎以同步速度找她拍三級片，最終高志森監製的《蜜桃成熟時》，卻被蔡瀾監製的《愛的精靈》截糊，搶閘上映。高志森過往是跟李麗珍合作最多的導演，講到如何說服她豁出去，李麗珍說：「佢話覺得我可以嘗試吓做啲性感啲，唔好再做妹妹仔、學生妹，話你都大個，可以試吓轉下，角色可能會多啲，唔規限喺細路女角色。」至於片酬是否很優厚，值得她作出此突破，她回答：「都值得嘅。」

93年高志森力邀李麗珍「下海」拍三級片《蜜桃成熟時》，最終卻被蔡瀾同期的《愛的精靈》搶閘上畫。（電影海報）

李麗珍當年的性感寫真一紙風行，文雋保存到今時今日，李麗珍透露，當時電影公司嘉禾計劃先推出寫真再拍三級片，誰知被高志森搶頭啖湯，她笑言：「死啦，我驚佢睇到。」被問首次除衫的心情，她表示不太記得，「我記得係拍寫真先，寫真我記得，係好靚嘅一間屋入面，喺澳洲。（前一晚有冇失眠？）冇喎，好放鬆，驚自己肚腩大得滯，係咁練扭扭扭（扭腰板），已經準備好晒，完全唔會諗後悔尷尬，佢哋一擺機話嚟得喇，我就即刻除咗件衫，唔使佢哋催。」

文雋直指覺得那幾部三級片劇本不太好，有點可惜，李麗珍亦同意確實有點賣弄，文雋更說這部片直抄歐洲片《蜜桃成熟時》 ，連片名也沒改。（《蜜桃成熟時》海報）

講到當時轉型是想幫補家計還是什麼原因，李麗珍坦言：「我嗰時都諗住移民㗎喇。」她提到正如與董驃拍《富貴逼人》一樣，97之前人人都有個移民夢，自己都嚮往去加拿大，不過她在96年結婚生女，最終都打消了移民念頭。而同年她與舒淇拍《玉蒲團之玉女心經》，甚少與王晶合作的她，被文雋問起如何被他說服「斬多四両」，她笑一笑說：「都係話……你都諗住移民啦，又唔使露好多嘅，露嗰啲畀舒淇做啦。」文雋認為縱然如此，但舒淇往後也憑自己實力一件一件衫穿回來。

李麗珍肯答應拍三級片，除了為錢和轉型外，很大原因是當時她已一心趕在97前移民。（YouTube@《文雋 講呢啲 講嗰啲 Man's Talk》）

拍《玉蒲團之玉女心經》前，王晶跟李麗珍說：「你都諗住移民啦，又唔使露好多嘅，露嗰啲畀舒淇做啦。」（電影海報）

情史豐富的李麗珍，被文雋以「戀愛腦」、容易墮入愛河形容，她說：「細個嗰陣時啫。」訪問中李麗珍又被問及與潘源良的一段情，主演的《戀愛季節》是潘源良首部執導作品，二人因這部戲撻著，原因是拍戲中段時男方忽然向她表白：「其實我一路都唔知，係有一場戲，佢話同你講啲嘢，我嚇死，『我做得唔好呀？』好驚，跟住佢話我鍾意咗你，直接咁樣同我講。（你有咩反應？）冇反應，唔記得之後點，繼續拍戲。」

李麗珍因接拍潘源良執導的《戀愛季節》與對方撻著，男方更在片場表白。（劇照）

李麗珍主演的《望月》近日上畫，講到婚姻不似預期，文雋問她有沒有跟導演分享自己的婚姻經驗，她說：「因為到最尾兩個男人都離開咗我，其實都係講緣份，緣份嚟嘅時候你都擋唔住，緣盡嘅時候，佢要走係冇辦法留低。」她曾與潘源良拖住手行金像獎紅地氈，文雋借機問是否都因為緣份擋不住，她指那次是拍拖最長的一次，9年，至於為何最終仍是三離三合及分手，李麗珍表示：「其實真係緣份盡，加加埋埋係啱啱好九年，我好多謝佢喺我低谷嘅時候陪咗我呢九年，佢鍾意我，我都好多謝佢。」不過現時的李麗珍對戀愛睇淡，反而想努力拍好作品：「因為我仲未有一部，我自己真係覺得代表我嘅戲，每一套都有啲瑕疵。」