東張西望｜港婦韓國涉性暴力罪被捕3個月　仍未能回港老公勁激動

《東張西望》昨日（25日）一集講到報料人劉先生向節目組指，他的太太與朋友7月時跟團到韓國濟州島旅遊，到訪其中一個景點汗蒸幕打卡時，疑似在女性專區中拍到當地人裸體。劉先生表示太太被逮捕後，護照被扣起至今仍然未能回港。

昨一集講到報料人劉先生向節目組指，他的太太與朋友7月時跟團到韓國濟州島旅遊，到訪其中一個景點汗蒸幕打卡時，疑似在女性專區中拍到當地人裸體。(節目截圖)

韓媒7月時曾報道，劉太涉嫌違反當地《性暴力特例法》，所以被警方拘捕及限制出境。劉太於7月7日開始被扣留，三日後她的團友已經全部飛回香港，但她仍然留在濟州島。劉先生指當時警方向導遊表示可從警署帶走劉太：「叫佢出去住，等通知檢控佢。」他們曾找入境署幫忙。

韓媒7月時曾報道，劉太涉嫌違反當地《性暴力特例法》，所以被警方拘捕及限制出境。(節目截圖)

當地一個叫「華人之家」的團體有介入幫忙，他們指韓國的三位事主要求和解金，合共1500萬韓元（約18萬港元）。劉太向他們表示沒錢後，韓國三位事主肯減至9萬港元，直至日前匯款前，劉先生致電劉太，劉太表示付了和解金仍然要被提告。

當地一個叫「華人之家」的團體有介入幫忙。(節目截圖)

劉先生指要面對很多問題，除了「和解金」之外，劉太在韓一直要住酒店也是一筆錢，劉先生嘆氣說：「我哋唔係有錢人家嚟，使咗萬蚊啊依家，已經去財務公司借錢㗎啦。」劉先生更激動表示他們被勒索金錢，而劉太身為糖尿病患者亦沒有藥吃，幸得這兩個月有旅行社幫忙送藥過去。

劉先生指要面對很多問題，除了「和解金」之外，劉太在韓一直要住酒店也是一筆錢。(節目截圖)

劉先生話劉太有糖尿病要覆診同食藥。(節目截圖)

節目組與劉先生一同致電劉太看看最近的情況如下，劉太向他們表示天氣轉冷有足夠的衣服：「我有帶咗啲長袖衫嚟。（食嘢方案啱唔啱食？）唔啱食㗎，真係唔啱，多數都以辣為主，我又唔識溝通，想食咩又唔識同佢講。」劉太指在當地冇事可做，每天都在等待事件的完結。劉先生則覺得不應該無了期要她等待，「坐監咪坐監」，認為應該要快點解決事件。