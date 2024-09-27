美誠月餅｜曾志偉上月拉過百藝人撐場　三隻羊被罰近6900萬人民幣

無綫（TVB）總經理曾志偉近日捲入「月餅風波」，早前與內地直播帶貨界頂級網紅「瘋狂小楊哥」一同開直播賣「香港美誠月餅」，卻被踢爆該月餅生產地點在廣東，香港沒有販售門巿。對此，安徽省合肥市7天前成立聯合調查組，如今調查出爐，表示要沒收其違法所得加罰款共計6894.91萬人民幣（約3.1億台幣），並且暫停營業。



小楊哥曾宣布「曾志偉是我們香港分公司的老闆」。（資料圖片）

曾志偉率領過百藝人現身「瘋狂小楊哥」旗下三隻羊集團香港分公司的開幕禮。(影片截圖)

早前內地直播帶貨界頂級網紅「瘋狂小楊哥」經營的電商品牌「三隻羊」來港開分公司，曾志偉拉大隊與大批TVB藝人出席撐場，小楊哥更曾當眾指「曾志偉是我們香港分公司的老闆」。他們又一同開直播賣「香港美誠月餅」，後被爆出「美誠月餅」在香港既沒有線下也沒有線上門店，質疑是「假香港品牌」。曾志偉日前出席《2024香港小姐競選》決賽接受訪問時，一聽到「月餅」兩字即遞咪離場避談事件。

曾志偉與小楊哥兩兄弟直播賣月餅。(影片截圖)

「三隻羊」瘋狂小楊哥和曾志偉共同帶貨的香港美誠月餅。（影片截圖）

曾志偉聞「月餅風波」即遞咪走。（陳順禎、葉志明攝）

「香港美誠月餅」被踢爆該生產地點在廣東，香港沒有販售門巿，小楊哥瞎吹香港人都很難搶到時，曾志偉唯妙的表情成亮點，如今被戳破，「三隻羊」品牌信譽一下子掃地。對此9月26日晚，合肥市聯合調查組擬決定對三隻羊公司沒收違法所得、罰款共計6894.91萬元，並且暫停營業，限期整頓改善，在過程中失察失職的單位和相關人員都要依法處理。對此，「三隻羊」發出道歉聲明，對於在直播中虛假宣傳，誤導消費者誠懇道歉，接受處罰結果及法律責任。但聲明未交代對購買該月餅的顧客有任何賠償措施。