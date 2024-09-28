苗僑偉解釋三哥名字由來 當年被雪轉戰電影只做配角感心淡

苗僑偉（三哥）昨日（26日）到新城廣播接受譚玉瑛（阿譚）、何基佑及麥皓兒主持的《QK玉瑛室》訪問，三哥與阿譚相識於80年代，亦是訓練班同學，所以份屬好友，三哥搞笑大爆阿譚花名，「佢以前因為個樣好細個，所以有個花名叫譚十一，永遠都好似11歲，又牙尖嘴利，所以喺呢行屹立不倒。」



苗僑偉（三哥）與譚玉瑛相識於80年代，亦是訓練班同學。

阿譚問苗僑偉為何會被稱作「三哥」？他稱：「有部電影個角色叫三哥，叫得我最大聲嘅係小黑柯受良，佢離遠見到我就好大聲叫三哥，自始就個個都叫我三哥，叫三哥幾好吖，又穩陣，又唔使做大哥，大哥有事就二哥頂上，三哥最安全，所以我非常樂意人哋叫我三哥。」

苗僑偉解釋三哥名字由來

入行超過40年的三哥，形容自己的演藝事業分了兩個階段，第一部份是訓練班後加入TVB，但因「五虎將」合約問題遭公司雪藏，「我同劉德華死都唔續約就畀人雪，之後劉德華入咗電影圈有好大成就，我都係發展電影，但就成日畀人叫去客串，當時我有做眼鏡生意，90年代初生意仲唔錯，於是把心一橫唔鬼拍戲，專心做生意，做咗14年，到04年有人買盤，我又有番啲時間，監製梁家樹咁啱搵我拍《學警雄心》，就開始咗我人生第二個世紀，04年復出都依家都二十年。」

三哥自爆當年復出拍《學警雄心》壓力甚大，「嗰時對住吳卓羲，又係牙尖嘴利，之後又對住黃宗澤、林峯，佢哋同我合作時只係廿幾歲，依家個個變晒中佬，當時拍《學警雄心》好大壓力，好多對白，成頁紙對白我講晒，一路訓話，個身已經濕晒，但又唔可以喺班後生面前失威，『嘩，五虎將又NG呀』。」

阿譚指苗僑偉年輕時不懂取悅女生，性格又木木獨獨，問太太戚美珍喜歡他甚麼？三哥透露跟戚美珍於82年認識，90年結婚，「當年大家都鍾意小朋友就結婚，唔知點解咁早結婚，為咗棵樹冇咗個森林，都係緣份啦！嗰時冇諗過粉絲鍾唔鍾意，我冇劉德華咁勁，佢可以保密幾十年，我保密唔到，橫掂都畀人影，不如公開。」

苗僑偉指當年被雪轉戰電影只獲邀做配角感心淡。

現年66歲的三哥永不言休，直言會做到觀眾不喜歡看自己為止，「我又唔會話幾時唔做，有人搵就做，唔使去強求。呢行做咗幾十年，好講運氣、際遇，再講努力，呢行好多人都好努力，但冇運氣同機會；以前好多人埋怨7日7夜冇瞓，又要捱通宵，好多人都好想捱，我自己從來唔會埋怨，接咗工作時，當然最好有時間休息，我會交到好功課，好辛苦時都唔會埋怨，盡量去配合。」