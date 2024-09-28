向太陳嵐罕提原生家庭事　坦承媽媽爛賭被父母逼去做舞女

向太陳嵐一直活躍玩社交網站，在抖音平台更有逾900萬粉絲追蹤，人氣相當之高。而近日她就上貼一段罕提及少年時期發生的事情，竟然曾被父母要求去做舞女，因為難忍這種要求更一度看不開選擇輕生，所幸獲得朋友拯救，才拾回一條人命。

向太不時同大家分享日常。（影片截圖）

向太年輕時已長得相當漂亮，而且還是學霸一名，靠自己努力考上大學：「我從小就是個很好強的人，從中學到考大學，我都是學霸，不喜歡跟爸媽拿錢，小學六年級我就去電子廠打工，我們家五個，我是老二，等於是大姐，因為我哥哥身體體弱，那就照顧他，哥哥的大學也是我在籌錢讓他上，那自己大學也要想辦法。」

向太年輕時已非常漂亮。（影片截圖）

雖然向太考上大學，但不幸地因為媽媽爛賭關係，逼她去舞廳工作：「我有一個爛賭的媽媽，我媽跟我講說『你不用上大學了』，她說『我已經拿了人家一百萬台幣，你就去舞廳上班吧！』我這麼好強，我不甘心啊！我考上大學，你怎麼可以這樣子呢？然後我爸爸來找我，跪下來說『女兒，你如果不去的話，你媽就要跟我離婚，我就求你了。』我當時的心態就是，怎麼可能有這樣子的父母，怎麼可能呢？」父母的逼使令向太萬念俱灰，甚至想了斷自己生命。

向太非常有氣質。（向太微博圖片）

所以向太曾在朋友的租屋處輕生：「朋友她有租外面的小公寓，我說冷靜幾天不想回家，她說好，那其實我有預謀，我有想到說萬一死在人家房間的後果不太好，可是我就是想死，（拿）一把刀，我那個朋友就半夜1點鐘，他開鑰匙進來開不了，我鎖上了鏈子，可是她從門縫裡面可以看到我躺在地上，整床整地的都是血，她就當然打（電話）求救，輸血把我這條命救回來，救回來之後，你死不去那你就轄出去，我什麼也不怕。」之後因為有人找她做模特兒工作，她就開始朝着目標努力工作，拼命工作，慢慢成就自己。

好幸福。（向太微博圖片）

聽完向太的分享後驚嚇不少網民，沒想到她原生家庭是這樣。如今，她過着無憂無慮的幸福生活，有一個疼愛她的老公影視大亨向華強，有兩個兒子，有媳婦郭碧婷，還有一對可愛的孫兒，總算熬過來了。