高質旅行包膠｜沈殷怡浸泥漿浴「猜」到腳軟　14年前呢幕仲震撼

眨吓眼原來ViuTV《高質旅行包膠》越南篇部分已經播至最後一集。駱振偉和沈殷怡這個友情組合搞笑又有趣。實在帶來了不少歡樂。來到最後一集，更有駱振偉和沈殷怡齊齊去浸泥漿浴獻出寶貴的幕前「共浴」畫面，養眼之餘又搞笑！

駱振偉和沈殷怡去浸泥漿浴。（截圖 / ViuTV）

節目中講到，駱振偉和沈殷怡去參觀泥漿浸溫泉蛋的地方。之後他們兩人更一嚐「做溫泉蛋」的滋味，一人一池泡在池享受泥漿浴。講解泥漿浴的功效之餘，沈殷怡居然提議和駱振偉用腳趾猜「十五二十」，但只猜了一會兒，沈殷怡就表示「腳趾抽筋」。話說回來，為什麼沈殷怡要穿着T-shirt加比堅尼泳衣打底浸泥漿浴呢？

沈殷怡浸泥漿浴，畫面好正！（截圖 / ViuTV）

點解沈殷怡着T-shirt浸泥漿浴？（截圖 / ViuTV）

沈殷怡提議和駱振偉用腳趾猜「十五二十」。（截圖 / ViuTV）

沈殷怡提議和駱振偉用腳趾猜「十五二十」。（截圖 / ViuTV）

有沈殷怡嘅鏡頭，當然都有駱振偉嘅鏡頭，滿足晒大家喜好。（截圖 / ViuTV）

沈殷怡浸泥漿浴！（截圖 / ViuTV）

沈殷怡浸泥漿浴！（截圖 / ViuTV）

沈殷怡浸泥漿浴！（截圖 / ViuTV）

沈殷怡浸泥漿浴！（截圖 / ViuTV）

駱振偉和沈殷怡主持ViuTV《高質旅行包膠》越南篇。（截圖 / ViuTV）

駱振偉和沈殷怡主持ViuTV《高質旅行包膠》越南篇。（截圖 / ViuTV）

駱振偉和沈殷怡主持ViuTV《高質旅行包膠》越南篇。（截圖 / ViuTV）

駱振偉和沈殷怡主持ViuTV《高質旅行包膠》越南篇。（截圖 / ViuTV）

有冇人記得2010年《為食總司令》入面，高海寧和陳庭欣浸泥漿浴呢一幕？（網上圖片）