陳奕迅「找數」請中國游泳隊睇演唱會　大懵講錯嘢轉數快化解尷尬

中國游泳奧運代表張雨霏、潘展樂、覃海洋、徐嘉余、王長浩、孫佳俊早前於澳門舉行的聯歡晚會上，合唱陳奕迅（Eason）的《孤勇者》，六人一開聲「各有特色」，歌聲震撼14億人，片段隨即在網上瘋傳，就連原唱Eason都有留意，並即時邀請眾人到其演唱會合唱：「有機會來我演唱會現場，一起唱！」令網民相當期待。

中國游泳奧運代表張雨霏、潘展樂、覃海洋、徐嘉余、王長浩、孫佳俊早前於澳門舉行的聯歡晚會上，合唱陳奕迅（Eason）的《孤勇者》。（央視頻截圖）

潘展樂與隊友訪澳唱《孤勇者》笑場。（微博影片截圖）

陳奕迅邀請游泳隊隊員一起唱。（微博截圖）

陳奕迅昨晚（28日）在杭州舉行演唱會。（小紅書）

而大家最期待的畫面終於發生了，陳奕迅昨晚（28日）在杭州舉行演唱會，四位中國游泳隊代表：張雨霏、潘展樂、徐嘉余、王長浩應邀出席。個唱上，陳奕迅笑言看了游泳隊唱《孤勇者》的片段，當時現場音返一定有問題，而且他們也沒有很多經驗，所以就特別邀請他們來演唱會聽一聽，全場即時起哄。

陳奕迅笑言看了游泳隊唱《孤勇者》的片段，當時現場音反一定有問題。（小紅書）

陳奕迅特意邀請游泳隊來看演唱會，但他卻大擺烏龍說錯跳水隊。（小紅書）

之後陳奕迅率領全場大合唱，清唱出《孤勇者》送給來捧場的游泳隊隊員，幾位運動員也在台下一起唱，氣氛相當高漲，陳奕迅還笑言：「你們不用唱，我唱給你聽就好。」並給運動員送上飛吻：「謝謝你們來，看到你們很開心。」

陳奕迅率領全場大合唱，清唱出《孤勇者》送給來捧場的游泳隊隊員。（小紅書）

陳奕迅率領全場大合唱，清唱出《孤勇者》送給來捧場的游泳隊隊員。（小紅書）

幾位運動員也在台下一起唱，氣氛相當高漲。（小紅書）

幾位運動員也在台下一起唱，氣氛相當高漲。（小紅書）

陳奕迅向運動員送上飛吻。（小紅書）

不過未知是否太興奮的關係，陳奕迅竟口誤將游泳隊說成跳水隊，觀眾即大叫是「游泳」，幸他轉數快馬上更正，笑言游泳比賽起跳時都要做「跳水」動作並作親自示範，化解尷尬之餘，也引來全場歡笑聲。陳奕迅事後在社交平台表示：「今天很榮幸能夠與這麼傑出的運動員認識。不好意思，剛剛在台上太緊張，沒有好好說出你們的名字！@王長浩_ 、@徐嘉余 、@o張雨霏o 、@潘展樂 ，希望你們有享受到我的Fear and Dreams，祝你們也享受你們的！」

陳奕迅笑言游泳比賽都有「跳水」動作。（小紅書）

陳奕迅在社交平台分享與游泳隊隊員的合照，手上還拿著運動員送給他的禮物。（微博圖片）

而幾位游泳隊隊員心情同樣非常興奮，騷後紛紛留言。張雨霏表示：「Eason 老師讓我覺得這不僅僅是一場演唱會，更是一場盛大的藝術表演，更被場上場下的雙向奔赴情誼所感動，願大家開開心心一切都好」；潘展了則說：「感謝@陳奕迅所長 邀請，特別開心的夜晚！下次再見！明兒繼續上班」；王長浩寫道：「藝術！震撼！ #游泳隊告六人去陳奕迅演唱會# 感謝@陳奕迅所長 老師邀請，希望還有機會再見面！十分開心的夜晚，希望大家也天天開心！ ！ ！ ！ ！ ！」；徐嘉余開心說：「謝謝Eason@陳奕迅所長 邀請，一場如夢如幻的音樂party，今晚太嗨皮了！」。

游泳隊運動員大曬與陳奕迅的合照。張雨霏。（小紅書圖片）

游泳隊運動員大曬與陳奕迅的合照。潘展樂。（微博圖片）

游泳隊運動員大曬與陳奕迅的合照。王長浩。（微博圖片）

游泳隊運動員大曬與陳奕迅的合照。徐嘉余。（微博圖片）