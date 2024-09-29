許椅榕疑秘戀前《愛回家》小生逾年　母親李麗珍牽紅線仲幫拖拍片

李麗珍與前夫許愿所生的27歲女兒許倚榕（Annise）愈大愈靚，自然有不少追求者，Annise曾與異地戀男友拍拖幾年，而李麗珍對女兒戀愛持開放態度，亦有畀意見，笑言「唔會點條黑路佢行」。不過近日就有傳媒指，許椅榕已跟曾拍《愛回家》入屋的小生秘戀一年，雖然當事人未有回應戀情，不過其實珍妹過往都曾幫拖與該男藝人拍片，可見已「融入家中」的端倪。

李麗珍的女兒許倚榕愈大愈靚，自然追求者眾。（IG@aaryncheung）

這位便是曾於《愛回家》演佐治一角的張明偉，2022年張明偉宣布離開TVB後，便往歌手方向發展，組樂隊Charming Way。他離巢後曾與許倚榕一同受訪，透露是李麗珍出手「撮合」，李麗珍知他離巢後冇穩定工作，又想搞社交媒體，見張明偉自薦就給他機會，與Annise齊齊做KOL。

張明偉在《愛回家》飾演補習天王佐治，成功入屋，但兩年前他毅然離巢。（TVB）

張明偉（左一）離開TVB後，就主力做樂隊Charming Way。（IG@aaryncheung）

李麗珍牽線，畀機會女兒跟張明偉齊齊做KOL。（IG圖片）

自李麗珍牽紅線後，兩人就經常孖住拍片，例如孖住為動畫重新配音，Charming Way新歌《一些事一些人》MV又請來Annise客串；雖然是工作上的合作，但二人戀情之所以曝光，是因為多次在社交網洩蜜，旅遊時在同一地點打卡，如1月齊齊去日本滑雪、7月又去美國玩，張明偉更留言：「呢個Trip特別感恩，謝謝您的照顧♥️」近日張明偉35歲生日，有指二人去日本城堡前歎美酒和BBQ，他在社交平台發文說：「生日禮物，想要一座城堡。」

許倚榕與張明偉經常一起拍片，女方明顯同張明偉親密過阮政峰。（IG@aaryncheung）

今年1月，張明偉去日本滑雪。（IG@aaryncheung）

同一時間，許倚榕都在日本滑雪。（IG@annise_）

張明偉早前去「紐英綸」之旅。

他特別強調：「呢個Trip特別感恩，謝謝您的照顧。」還加了心心emoji。（IG@aaryncheung）

日前度過35歲生日的張明偉，表示：「生日禮物，想要一座城堡🏯Arigatou!」

許倚榕客串Charming Way新MV，飾演渣女。（IG@annise_____）

珍妹對張明偉亦十分照顧，之前親自出馬幫拖拍片，利用自己的知名度幫後輩，看來她對女兒與男方的戀情已開綠燈。