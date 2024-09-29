謝寧看中逆市有商機再開新店　望品牌成為香港手信市場的領導品牌

由前港姐冠軍謝寧（Charlene Tse）創立的曲奇品牌，自2008年起憑藉獨特的蝴蝶酥屢次獲得國際美食大獎，包括 Superior Taste Award（頂級美味大獎），繼續成為香港手信市場的領導品牌。日前他們欣然宣布，位於西洋菜南街的第九間分店於旺角正式開幕，開幕儀式既有一眾品牌代表齊切金豬和祝酒，也有舞獅環節，場面非常熱鬧，吸引不少途人和遊客圍觀拍照。與此同時，旺角新店的設計融合了現代美學與傳統元素，並推出全新設計精緻的曲奇禮盒，為顧客帶來全新體驗。

由前港姐冠軍謝寧（Charlene Tse）創立的品牌曲奇四重奏，自2008年起憑藉獨特的蝴蝶酥屢次獲得國際美食大獎。(公關提供)

謝寧創立的品牌繼續成為香港手信市場的領導品牌。(公關提供)

日前欣然宣布，位於西洋菜南街的第九間分店於旺角正式開幕。(公關提供)

股東謝寧表示：「近年即使市場環境艱難，我們依然相信，只有不斷創新及堅持卓越品質，方能於逆境中突圍。今次新店開幕，不單止作為一個零售空間，更希望帶給香港消費者一個全新的手信購物體驗，真正感受到品牌的真實價值。」她續說：「新店開幕助力本地品牌邁向國際舞台，我們覺得逆市有商機，而且業主願意調整租金，所以才於逆市開店。今次旺角新店以裝修最落本，旺角人流多，可吸引更多不同類型的顧客，也有計劃於台灣、新加坡、韓國開店。能以香港品牌在食品界奧斯卡 Superior Taste Award（頂級美味大獎）獲取三星最高榮譽，揚威國際，真的很難，絕不容易，也是他們對《曲奇四重奏》的肯定。」

謝寧覺得逆市有商機，而且業主願意調整租金，所以才於逆市開店。(公關提供)

謝寧也有計劃於台灣、新加坡、韓國開店。(公關提供)