郭珮文小時候被欺凌導致社恐　傾情成熟男人：黃宗澤唔要我

現年23歲的郭珮文（Juliana），於商台任電台節目嘉賓，Juliana於香港出世，中二赴英美升學，去年美國大學畢業後回港參選港姐。雖然決賽五強止步，但憑驕人身材被喻為「最強Body」極速上位，先撼贏三甲率先被安排入劇組及亮相綜藝節目，人氣贏盡同屆港姐。

Juliana於香港出世，中二赴英美升學，去年美國大學畢業後回港參選港姐。(公關提供)

郭珮文為處女劇《法證先鋒6倖存者的救贖》接受商台《星光背後》專訪，她大談被指「天然呆」原來源於初中被欺凌導致社恐，更分享台慶中42萬大獎發呆原因，此外，她坦承行性感是女星上位捷徑，不過亦設有底線，最後侃談感情觀，她直言情傾成熟男子，但亦大呻「黃宗澤唔要我！」

郭珮文承行性感是女星上位捷徑，不過亦設有底線。(ig@julianakpm)

Juliana雖然身材得天獨厚，但其性格「天然呆」又「佛系」，全因讀書時期曾受欺凌而患社交恐懼症，Juliana親述以往的經驗：「我諗有好多因素導致我有社恐，可能我細個因為肥被同學排斥欺凌我，都有可能係我以前講嘢太直傷害到人，之後人哋反映比我聽佢哋唔鍾意，又有可能係屋企人對我期望好高，經常拎我同其他人比較，令我自信心愈來愈少。」

Juliana雖然身材得天獨厚，但其性格「天然呆」又「佛系」。(ig@julianakpm)

原來Juliana升中入讀名校瑪利曼階段，體重最高峰時有130磅：「因為我超鍾意食嘢，屋企人又無阻止我，任我食，曾經試過去燒烤任食自助餐，我食咗人哋15碟肉，所以嗰時就好肥，一點五米高成130磅。」亦因中一中二長期被同學欺凌，使她決心出國讀書：「中一、中二都好唔開心，被人欺凌都係令我想出國讀書原因，同埋當時覺得係香港讀書好壓抑，當時我又讀緊間名校，學習好大壓力，成日要補習，同學仔又唔係好想同我玩，所有嘢加埋就令到我有啲唔開心。」Juliana指及至海外升學踏入青春期，因開始著重外表控制飲食及做運動，順利減肥成就今天的驕人身段。

原來Juliana升中入讀名校瑪利曼階段，體重最高峰時有130磅。(影片截圖)

Juliana參選港姐後行運一條龍，落選三個月不足就獲邀入劇組夥拍黃宗澤演重頭劇；首次參與台慶還以「搓包剪揼」贏了馬國明獲42萬現金大獎。對於得獎一刻被形容無反應或天然呆，Juliana反說：「當時真係有啲嚇親，唔係無感覺，因為無諗過會中，覺得無可能。因為我啲運氣從來都無咁好過，最初以為唔關自己事睇吓係邊個中獎，點知聽聽下先知叫緊自己，個下仲以為係自己聽錯，等到隔離個朋友拍下我，先知係自己得獎，所以真好驚訝，覺得自己好好彩。」談及有指她憑驕人身材極速上位，她亦毫不吝嗇經常於社交網分享性感照，她大方說：「我見到報導用我身材去做標題，話我最強body唔敢當，因為我唔覺得自己有幾好，但比咗呢啲title我，我都好開心。」Juliana承認性感是女星上位捷徑，讓大眾加速認識她，她亦不抗拒性感演出：「我唔介意，但都要睇下個尺度，我底線係唔可以露點。」

Juliana承認性感是女星上位捷徑，讓大眾加速認識她。(ig@julianakpm)

談及感情，Juliana指至今有過三段認真感情，初戀發生於15歲：「因為我係香港同英國都係讀女校，所以初戀要去到美國先發生，嗰時15歲係好單純愛情。三段關係都很長時間，都以年計，都係同中國人拍拖，但拍得耐咗大家發展方向都唔同，最後就分開。」

Juliana指至今有過三段認真感情，初戀發生於15歲。(影片截圖)

Juliana指回港後至今單身，至於入娛樂圈後，有沒有遇過追求者？「唔覺得娛樂圈係好混亂，因為根本都無人搵過我，都無人溝我！」談理想對象，Juliana坦言情傾成熟男性，過往的三段情，男友們都比她年長兩歲至十歲，「我係鍾意比較有責任感同心地善良嘅男仔，同埋我係鍾意大過我嘅男仔，因為成熟啲同埋有擔當，試過同大我十年嘅人拍拖，我鍾意被人照顧感覺。」Juliana亦大讚同劇的黃宗澤：「佢係筍盤呀！佢方方面面都咁完美，可惜佢唔要我！我都唔知佢會鍾意啲乜！」