TVB揾三大水著美女宣傳深圳酒店 1500蚊晚嘆無邊際泳池

《吃貨橫掃港深珠》，逢周一至周五晚上十點半翡翠台播映。由彭慧中（Phoebe）、林秀怡、梁凱晴、梁超怡及廖慧儀（Jessica）擔任主持，玩轉香港、深圳及珠海，落力搜刮符合港人口味的食買玩指南之餘，「吃貨」主持們將為大家「開箱試伏」倉庫式超市搜羅的大熱產品。

上周五（27日）一集，首站帶大家玩轉珠海，今趟可謂「打卡之旅」，秀怡、超怡和Jessica帶大家到有「珠海悉尼歌劇院」之稱的金灣市民藝術中心影靚相，然後到附近的新派涮羊肉專門店大歎羊肉火鍋，無論店舖環境、菜式都有別於傳統京式涮羊肉餐廳，單講色彩繽紛的迷你銅鍋已經夠晒gimmick，啱晒「相機食先」的朋友，打卡一流；三女一人一個專屬銅鍋，食盡三款羊肉、芝麻燒餅、炸窩頭片配臭豆腐、手打黑虎蝦滑等，埋單只需450元人民幣（下同），性價比高！三女食飽後會合梁凱晴，並化身遊客到真．珠海大劇院—「日月貝」打卡，她們更以超奢華式進行這項must-do item，就是乘搭直昇機以俯瞰視覺飽覽「日月貝」兼野狸島美景，每人399元便可體驗。由於凱晴猜輸包剪揼，錯失與靚仔機師同坐直昇機觀光暢遊珠海良機，而有幸與靚仔機師同遊珠海的秀怡、Jessica和超怡，則齊齊以絕招冧掂機師延長飛行時間，美女果然有計！

超新鮮溫體牛火鍋人均92元人仔

今晚（30號）播出的第六集，返回深圳南山轉攻食老字號潮汕牛肉火鍋，品嚐三小時內屠宰的超新鮮手切溫體牛，其中62元雪花肥牛肉、33元吊龍伴為必點之選；由於沒有經過雪藏過程，因此肉質和油香特別香濃，配搭內地年輕人愛吃的沙茶醬，味道偏甜，四位「吃貨」主持秀怡、Phoebe、Jessica和超怡大讚與牛肉非常之匹配，食到點晒頭！最後更由金牌濕炒牛河作結尾，Phoebe直言多飽也不容錯過：「牛肉同汁一早已兜亂，已經入晒味，個牛都係重點，好嫩滑！」今餐人均只需92元，此價在香港甚至連一碟雪花肥牛也買不到，認真超值！

自港珠澳大橋開通，不少港人愛「港車北上」遊玩。秀怡好抵得諗，出動戰車之餘還充當司機，帶大家港車北上珠海住進五星級酒店。一晚標準雙人房只需1500元起，包雙人自助早餐及自助晚餐之餘，酒店更為住客提供免費泊車，及送上價值500元的汽車美容現金劵，認真Stay得筍！本集亮點必定是Jessica、超怡、凱晴和秀怡到酒店無邊際泳池暢泳，繼續為觀眾「水著放題」大派福利，當中僅以第二集水著滑浪的秀怡，再度大方穿比堅尼上衣亮相，大騷「禾稈冚珍珠」驕人身段！值得一提，泳池景色正正飽覽宏偉的港珠澳大橋，名副其實靚人靚景。至於香港方面，主持們將推介人氣街頭小食—雞蛋仔，加一元港幣即享多一底激筍優惠，即29港元可享用兩底；還有朱古力特飲買一送一超值優惠，價錢以較高者為準。欲知更多密切留意節目，記得掃瞄QR Code留意「吃貨優惠情報」！