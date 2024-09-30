前微辣Rosalina力撐好友加蔥係好人　回應負評：沒做過為何要道歉

微辣自去年阿晶輕生的風波後，成員大部份已重新出發，就連微辣的YouTube頻道都開始重新更新，早前Rosalina宣布在香港搞見面會，標明要跟「同頻」的人見面、深度交流，但定價$980引起不少爭議，有人就認為收費「獅子開大口」，不過Rosalina撰長文表示：「最後，都講樣邏輯性既野。我知有好多人Dm，覺得好貴。其實呢個就係每個人，自己評估價值既問題，係我角度，我會想像古天樂開見會面，我時間啱價錢啱，我就會比錢去見佢。（我拎自己同古天樂比？yes! Why not2佢又係人，我又係人；任何明星喺我眼中都係一個人only）價錢亦代表呢個人係你心目中嘅價值。所以我標價越高，我搵到既同頻越一致。因為係你心目中，我值得。」而最終她並沒有在社交平台更新任何有關見面會的資訊，未知有否舉辦。

Rosalina見面會資訊。（IG@rosalina1114）

Rosalina見面會被嫌貴，她以長文反擊，並以古天樂自比，更反問：「拎自己同古天樂比？yes! Why not？佢又係人，我又係人」

過往Rosalina以知性、智慧等做定位，亦會在YouTube拍攝「Read with R」系列，推薦書本。近日其頻道相隔8個月再出片，她找來阿晶舊愛加蔥（原名：林茂發）亮相，表示要向加蔥推介《與神對話》這本書。而片段中亦似乎話中有話，回應Haters，Rosalina說：「好多人反而係……我相信林茂發係一個X街，但係我根本冇去認識過你，我冇去了解過你，但係我如果而家了解發哥，我知道佢係一個好人。」加蔥回應：「我係一個靚仔嘅X街。」Rosalina則笑指：「我唔相信你係一個靚仔。」其後她續說：「我寧願我真實去認識呢個人，而唔係我聽一個人口中林茂發係咩人。」

Rosalina的「Read with R」系列回歸，她請來加蔥做嘉賓。（YouTube@This is R）

她在社交平台多次強調只會接受「同頻」的人交流，又指「開心嘅人係唔會喺網上面鬧人。」Rosalina在新片中再三表明：「唔同頻嘅人就唔好嘥時間同佢傾偈，或者因為佢一句說話唔開心。你自己係咩人，你最清楚，唔需要由其他人去定義你。」近一年受盡抨擊的加蔥就有感而發：「以前啲觀眾都會成日提我，有時我開直播都會同人鬧下交，有啲人行入嚟，講吓無聊嘢，我都會話佢幾句。觀眾都會提我，加蔥其實你嘥時間覆佢哋，不如覆下我哋啦，我哋呢度有幾百人，得一條友搞事，但係你就淨係覆呢條友，其實留返啲注意力同埋時間畀真係值得嘅人。」

Rosalina舉例：「好多人反而係……我相信林茂發係一個X街，但係我根本冇去認識過你，我冇去了解過你，但係我如果而家了解發哥，我知道佢係一個好人。」（YouTube@This is R）

Rosalina力撐加蔥，指覺得他為人非常真實，值得欣賞，她說：「同我做朋友一定要真實，其實我之前發生咁多事，我叫佢唔好再覆啲唔識你嘅人，（佢）堅持覆，我覺得其實佢好做緊自己，好想話畀人聽『我就唔係一個咁嘅人囉。』真係好想保護身邊嘅人，佢會做好多我認為係冇用嘅嘢，但係佢會堅持做自己，但係我都好欣賞你，我希望大家唔好令啲真實嘅人消失，呢啲人真係好值得好好咁保護！」加蔥則搞笑說，自己現時拍片都要開美顏，已不如從前真實。片末Rosalina再強調：「網上面真係冇真相！」二人都覺得無需嘗試討好全部人，而早前面臨不少負評的Rosalina就以「唔好喺人口中去認識一個人，你想識我嘅話，你聯絡我吖。」為影片作結。

Rosalina認為加蔥是個很好的人，更難得是他堅持做自己，因此值得好好保護。（YouTube@This is R）

儘管如此，不過還是無法控制留言欄的網民，有人對二人合作拍片反感，其中一個留言指：「本身都覺得R冇咩又以為人母，點知原來都仲係同X街蔥有來往，做人做到咁就睇幾多書都冇用la, 仲要有小朋友, 都唔知點教小朋友遠離損友...仲要介紹本書叫與神對話，真係好諷刺...」而Rosalina就義氣十足撐加蔥，她回覆：「如果你患難既（嘅）時候，做朋友就會拋棄你，想問呢啲係咪真正嘅朋友？可能我嘅價值觀同你唔同☺️，唔緊要㗎，道不同不相為謀，反正我覺得做朋友就唔係咁😊」針對Rosalina常常掛在口邊的「同頻」，有人問：「加蔥就是你的同頻人??係就冇野好講~~~」她回應：「他是我的朋友😊」

當網民指Rosalina仍不與加蔥割蓆，她反問：「如果你患難既（嘅）時候，做朋友就會拋棄你，想問呢啲係咪真正嘅朋友？」

也有人覺得他們公關很差，呼籲Rosalina別以「謠言止於智者」、「不同頻」等就當自己已回應及站在道德高地，該網民稱：「每個人都會做錯事，大方承認過往有過失真係冇問題，但不願道歉，覺得自己冇問題，再自視過高，呢個先係問題所在，既然貴為人母，何不做好榜樣？我退後10,000步我當你哋冇錯，係網民冤枉你，為何你們不解釋清楚整件事情來龍去脈？畢竟現在真係死過人，你們責無旁貸，特別是林先生！」Rosalina則稱：「不需要情緒勒索我，作為朋友、亦身為一位媽媽，將心比己，我認為不參與任何討論就係最好的尊重。為什麼我要為我沒有做過的事道歉？作為一個媽媽，你會不會要你孩子學你，沒有做錯，也要道歉？我要教導我孩子的事，沒有錯，就勇敢，不用理別人怎樣說，我就是孩子的榜樣。」加蔥都有回覆：「其實我YOUTUBE置頂影片回應左架啦,唔介意既可以睇一睇,可能解答到你既問題」

按下圖睇Rosalina回覆留言：

由於引起太多討論，Rosalina再補了一個置頂留言，她宣布：「2024最後94天，我向所有人對話，這個就是我的Channel，我有我的自由跟任何人做朋友、說任何的話。但要是任何人在我頻道，不懂得尊重人，散播負能量仇恨，我一律block。我善良，但我有底線，有些人不同頻就是不同頻，不需要存在我的世界裏，謝謝合作」