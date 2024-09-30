JC陳詠桐親解引退之謎　「黎明式」對答狂爆金句勁有哲學

26歲的JC陳詠桐多年前曾被黎明發掘，2016發布《說散就散》後爆紅，但當時卻離奇地「紅歌唔紅人」。《說散就散》在內地爆紅後，直至2018年她登上《2018中國好聲音》並加入庾澄慶戰隊，才受到注意。翌年她的歌曲《說散就散》在YouTube 上點擊率已達到一億，成為香港第二名擁有破億單曲點擊率的歌手。2023年4月，她宣布和A Music的完約，並放棄做歌手轉行教唱歌。

近年JC甚少公開演唱。（JC陳詠桐Instagram圖片）

日前（29/09）她受邀出席慶祝國慶活動，接受《香港01》訪問時就透露了轉行的原因。不過，未知是否受到前老闆黎明多年的薰陶，一問一答都充滿了「黎明式」哲學，相當有趣！

JC陳詠桐去年宣布已跟A Music完約。（節目截圖《Music Panda》）

《說散就散》沒有正式MV，只得歌詞版MV，但都在YouTube累積過億點擊，勁過好多天王天后級人馬！（YouTube截圖）

點解引退？城內嘅人想走出去，城外嘅人想走入去

JC陳詠桐接受《香港01》訪問，被問到近況，她就回答：「都係教唱歌啦，退出咗幕前。（年頭嘅事？）好似係上年4月，都唔係記得好清楚，你知道我。（點解引退？）完咗約，城內嘅人想走出去，城外嘅人想走入去啦，都係呢啲。（收入不穩還是不喜歡圈內文化？）ER...咩都有啲咁啦，分手唔係得一個原因。」

JC陳詠桐出席慶祝國慶活動。（林迅景 攝）

JC陳詠桐出席慶祝國慶活動。（林迅景 攝）

記者問及為什麼不簽其他公司，她又回答：「咩都有啲啦，哈哈哈。（而家教唱歌開心啲？）happy happy。（收入多啲？）咩都有啲啦。（最大原因是什麼？）開心啲，做人都係要開心啫。」即是教唱歌之餘又可以接騷？她直言：「你形容得好好！你對呢個狀況嘅領悟係100分。」

JC曾在湖南衛視2017-2018年跨年演唱會與周筆暢合唱。（JC陳詠桐Instagram圖片）

公餘做乜？人生都係做嘢同埋等待中

問到工作狀況，她就只以「幾好啦，可以啦」回應，她說：「咁樣答你啦，我一個禮拜放一日假。大約（教）幾多個鐘我好難答你喎，自由從業者，有就教囉。（如果冇呢？）冇就唔教囉，冇就等教囉。人生都係做嘢同埋等待中啫！係咪？」她亦表示最近也創作歌曲，不過問到何時有，她又用「黎明式」回答：「寫吓畀自己，又寫吓畀人哋。暫時未有，不過可以期待吓，將會有。（等多耐？）時辰到就會出現。」

JC陳詠桐出席慶祝國慶活動。（林迅景 攝）

會否出國發展？去邊度發展，不如諗今晚食咩好過

問到會不會去外國發展，她表示暫時未有打算，說道：「香港係我屋企嚟，暫時未有呢個諗法。如果遲啲上天畀我呢個啟示，都唯有做啫。人生無常，今日唔知聽日事，去邊度發展，不如諗今晚食咩好過。」她因《說散就散》而爆紅，但卻失去了歌手的發展機會，又會否覺得可惜？她回答：「呢個世界冇得可唔可惜，條路係咁行就係咁行。你唯有覺得可惜，但係你可以唔覺得可惜，唔覺得可惜咪唔覺得可惜囉。」

JC陳詠桐的單曲《說散就散》在內地爆紅。（截圖）

JC陳詠桐的單曲《說散就散》在內地爆紅。（截圖）

黎明向來有「金句王」之稱，而且對答十分有哲學。

人人都未必好鍾意同人人擺埋一齊，唔係針對佢（黎明），係針對在座名位

記者表示覺得JC陳詠桐答問題相當有黎明的哲學。她就回答：「唔好成日將我同佢一齊擺啦，佢可能唔係好鍾意㗎，係咪？（未必嘅）人人都未必好鍾意同人人擺埋一齊，唔係針對佢，係針對在座各位，哈哈。」即是說JC陳詠桐不喜歡談及黎明？她就回答：「唔係呀！唔係呀！唔係呀！千祈唔好誤會，千祈唔好誤會，我唔係咁嘅意思。我個人就冇乜所謂，我怕其他人介意。」