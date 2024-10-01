TVB富貴港姐36歲曬凍齡生日照　曾傳譜大51歲爺孫戀最轟動

前港姐何天兒（原名何傲兒），曾在無綫（TVB）拍過《畢打自己人》、《誰家灶頭無煙火》和《波士早晨》等多齣膾炙人口的作品。其後何天兒淡出幕前，長駐內地發展，轉型為健康KOL，曾拍片分享在入行初期試過一星期減掉10磅，導致嚴重脫髮，近年又試過面癱，故她拍片教大家健康飲食之道。

何天兒（前名：何傲兒）於2007年參選香港小姐入行，憑無綫（TVB）處境劇《畢打自己人》和《誰家灶頭無煙火》而為人熟悉。（VCG）

上月何天兒踏入36歲生日，何天兒在Instagram上分享慶生美照。年歲漸長，何天兒愈成熟愈有女人味，一如既往保養有道，下巴尖尖嘴細細，依然標緻可人。何天兒感嘆發文道：「成長不是用數字來衡量的 感恩過去遇上的也感恩今天遇上的 未來也會繼續帶著初心去走過 謝謝你們每一位的祝福」。

沈卓盈（Jess）嫁內衣商人Calvin，並在泰國布吉舉行婚禮。「索爆姊妹團」成員都是跟Jess識於微時，包括徐淑敏、何天兒、何傲芝、陳自瑤、黃芳雯等。（IG/ @jessie_sum）

何天兒北上發展搵真銀。（陳順禎攝）

何天兒及胞姊何傲芝出身富裕家庭，父親何世根曾是貿易富商及馬主，擁多間公司及14個物業，包括過千萬元的長沙灣舖王及自置物業如土瓜灣傲雲峰單位，後來生意失敗於2014年申請破產。何天兒加入TVB後發展平平，入行以來最轟動的緋聞是她曾與年長51歲的已故名人林建名譜出「爺孫戀」，及後兩人正式上契，令「爺孫戀」劃上句號。另外何天兒又曾戀上西貢地王之子周子揚，之後盛傳因家人大力反對致兩人分手。

何天兒慶祝36歲生日。（IG圖片）

何天兒慶祝36歲生日。（IG圖片）

何天兒慶祝36歲生日。（IG圖片）

何天兒及林建名。（資料圖片）