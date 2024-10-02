廖慧儀梁凱晴化身女騎師騷騎術　孖「雙怡」跳非一般廣場舞勁艷麗

旅遊飲食節目《吃貨橫掃港深珠》，由彭慧中（Phoebe）、林秀怡、梁凱晴、梁超怡及廖慧儀（Jessica）擔任主持，齊齊玩轉香港、深圳及珠海！

喺珠海嘅私房菜食好西。

呢個千層魚火鍋都好正。

之後轉戰深圳食海鮮粥底火鍋。

深圳的大學區方面，靚女們大歎海鮮粥底火鍋，該店的老闆為求食客吃到最高質的食物，對落食材的次序和烹煮時間都十分講究，因此特意安排專員為客人淥海鮮，第一次吃粥底火鍋的超怡高呼：「人生第一次食粥底火鍋就已經食到天花板，食完返唔到轉頭，點算好？」

之後轉戰深圳食海鮮粥底火鍋。

之後轉戰深圳食海鮮粥底火鍋。

梁超怡話一食就係天花板級數。

昨晚（1日）一集，一班靚女殺入珠海、深圳兩地大學區食好西，首站去到位於珠海大學區的私房菜品嚐手工菜，當中的江南百花雞最令人驚艷，江南百花雞製作方法非常繁複，首先將雞起骨去肉，再釀入混有雞肉的蝦膠，之後蒸完再切件上碟，這道超級手工菜價錢只是128元人民幣，相當抵食！

廖慧儀同埋梁凱晴化身「盛裝舞步愛作戰」。

廖慧儀同埋梁凱晴化身「盛裝舞步愛作戰」。

廖慧儀同埋梁凱晴化身「盛裝舞步愛作戰」。

廖慧儀同埋梁凱晴化身「盛裝舞步愛作戰」。

廖慧儀同埋梁凱晴化身「盛裝舞步愛作戰」。

廖慧儀同埋梁凱晴化身「盛裝舞步愛作戰」。

廖慧儀同埋梁凱晴化身「盛裝舞步愛作戰」。

食完好西，廖慧儀和梁凱晴去到珠海騎馬，穿上馬術裝的兩人英姿颯颯，十足「盛裝舞步愛作戰」！其實在珠海騎馬十分抵玩，個人會籍年費12,800元人民幣，之後每節課350元人民幣一小時，相比香港來說十分便宜。

呢個Omakase真係抵到爛。

大歎高質爐端燒。

本集介紹的香港餐廳相當抵食，只要25折便可以吃到原價2,996港元的Omakase兩人午市套餐，二人同行一人免費的價錢只要747港元，另再加一服務費。該套餐所有食材均來自日本，菜單包括鮑魚茶碗蒸、鐵板虎蝦配黑松露海膽醬、刺身拼盤（北海道生蠔＋加拿大牡丹蝦＋拖羅）、壽司十貫等，性價比極高。

大歎高質爐端燒。

辮子魚，每日限量10條！

火光洪洪！

火光洪洪！

今晚（2日）一集於晚上十點四十分播映，Phoebe、林秀怡和梁超怡去到深圳品嚐高質爐端燒，該店的食材非常特別，包括天婦羅鵝肝、豬鼻筋、吳魚、水魚腳等，當中招牌菜辮子魚最令人驚艷，將魚編織成辮子形狀再燒，每日限量只有10條，三位靚女品嚐完後大嗌好Juicy！

醉鵝都好正。

醉鵝都好正。

除了有好西食外，餐廳每晚8點都有表演睇，師傅們會齊齊戴上面具，之後再將酒瀟向炭火中，現場即時變得火光洪洪，氣氛熾熱！Jessica和林秀怡之後轉戰珠海一間老字號品嚐醉鵝，餐廳服務員會即場在客人面前炮製醉鵝，食完醉鵝之後可以加水繼續打邊爐，一次過滿足兩個願望！Jessica和林秀怡嗌了半份鵝加上打邊爐食材，全餐加起來只要182元人民幣，認真抵食。此外，林秀怡、梁凱晴、梁超怡、Jessica將合體大跳廣場舞，拿着扇子的四位靚女盡情搔首弄姿，嬌俏又艷麗！

四位靚女合體跳廣場舞。

四位靚女合體跳廣場舞。

四位靚女合體跳廣場舞。

四位靚女合體跳廣場舞。

四位靚女合體跳廣場舞。

今集介紹的香港餐廳抵到爛，林秀怡、梁超怡和Jessica去到會展一間米芝蓮中菜廳食好西，她們介紹的套餐非常抵食，除了有特式點心、老火湯、玻璃皮貴妃雞和甜品外，套餐還包了一斤龍蝦，客人可以從花雕陳村粉、生炒糯米飯或香辣黑椒焗揀選其中一種食法，整個套餐只要788港元另收加一服務費，值得大家嘗試。

788港元就食到米芝蓮中餐。