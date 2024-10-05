傳奇AV女優浜崎真緒大搞香港生日派對　畀$300可以做咩？

如果說河北彩伽、明里紬等是神級日本AV女優，那麼浜崎真緒（DJ MAO）就是傳奇AV女優。要講當中的分別，不是比較她們在作品中的演技，作品的數量，顏值和身材，涵蓋的作品類型，而是後者浜崎真緒可以由「日本AV女優」成功轉型為「百大亞洲知名女DJ」。

浜崎真緒（DJ MAO）大搞生日會。（IG@sixtoy6）

浜崎真緒（DJ MAO）早前在台灣成人展的台上，公開宣布退役（畢業）的消息，讓一眾粉絲崩潰又哀嚎。不過浜崎真緒退役不再拍攝AV亦不代表她選擇退出藝能圈，反而代表她選擇了一個更容易與粉絲互動的跑道。日本AV女優浜崎真緒引退！ 深夜開live爆喊：這13年是最寶貴時間

浜崎真緒（DJ MAO）成功轉型。（IG@maohamasaki_official）

浜崎真緒（DJ MAO）將出席10月20日由sixtoy舉辦的生日派對。（IG@maohamasaki_official）

浜崎真緒接受訪問時表示，10月20日SIXTOY為她舉辦的生日會將會是她以「AV女優」身分出席的最後一次活動，雖然略有不捨但未來仍會繼續以另一身分於藝能界發展。她說：「很擔心引退後的事情。一直感覺當我不再是女優後，大家會不會不再像以前一樣喜歡我。有很多粉絲從我出道後就支持我，我有些害怕失去了他們，也有些擔心不會再有人找我工作。但是從宣布引退後。很多工作一直問我檔期時，心態上可能有一點點改變。希望大家會看到我的努力，工作上來說。我也想說，我依然是那個可愛，傻傻的又有點瘋狂，熱愛工作的浜崎真緒，希望大家在未在也繼續支持我。我10月30還有一個拍攝工作。這將會是我最後的一個拍攝。所以我正式引退的日期是10月31呢。」

浜崎真緒（MAO）已經入行11年。（IG@maohamasaki_official）

浜崎真緒以DJ Mao身分在夜場打碟。

浜崎真緒於早前台灣成人展中宣布引退。（IG@maohamasaki_official）

問到，為什麼會挑選SIXTOY為活動舉辦方，她就回答：「看到Sixtoy在香港這一年也辦太多活動了。怎可能沒有我呢，還有這個是我最後一次以女優身份的個人粉絲見面會。那一定當然想交給最好的主辦去做呢。當天也是我的生日會，請大家做好心理準備，因為我們會度過一個最好，最難忘，最開心的一天。我很期待收到大家的生日禮物呢，嘻嘻。」

前AV女優浜崎真緒融入香港生活 臉不改容鯨吞50串串燒好大食

浜崎真緒於早前台灣成人展中宣布引退。（IG@maohamasaki_official）

雖然當日名為「生日會」，但實際上浜崎真緒卻是為粉絲們服務的一天，除了有抱抱，自拍，簽名等「基本動作」外，浜崎真緒更表示當天另有驚喜。她說：「這次活動上有一個掌摑卷可供購買。可能我一直拍攝太多作品令人覺得我有點喜歡虐待的形象，很多粉絲想來給我打呢。大家來給我打進醫院吧！」據知掌摑卷只售$300，比起大家被浜崎真緒打到入醫院，其實更應擔心浜崎真緒打到手痛......

浜崎真緒（Mao Hamasaki）。（IG@maohamasaki_official）

很多人都關心浜崎真緒引退後的去向，她除了專注於DJ工作，更另有一個發展方向。她說：「其實在日本。AV女優一直給人不好的形象。大多除了見面會都沒有海外的活動。我想在引退後為行業內所有女優發展海外工作，經由公司成為她們的平台，籍此令日本成人AV行業可以有更好的形象。」

浜崎真緒都好貼近香港文化。（網上圖片）

浜崎真緒都好貼近香港文化。（網上圖片）

對於港人來說，浜崎真緒（Mao Hamasaki）算是曝光率較多的日本AV女優。（IG@maohamasaki_official）

真係有人會課金俾浜崎真緒掌摑？仲有力度選擇，真係好新奇。（sixtoy.com 截圖）

除以上這個別出心裁又另類的粉絲「獎勵」活動以外，這次浜崎真緒生日會亦有粉絲OFF會，一齊打邊爐。

日期: 2024年10月20日（星期日晚上，見面會結束後）

時間: 21:00 - 01:00（四小時）

地點: 尖沙咀火鍋店（抽籤後通知）

收費: $1500

人數：20人

活動內容：打邊爐、唱k、合照、簽名、小遊戲

想親身被浜崎真緒掌摑的話，可以上sixtoy.com搶飛！

戀講嘢｜29歲AV女優浜崎真緒發功 嗲到193當場臉紅硬晒呔

由郭嘉駿（193）、譚凱倫、鄭伊琪和郭奕芯主持的ViuTV節目《晚吹—戀講嘢》，昨日（17日）一集請來嘉賓，現年29歲的AV女優浜崎真緒，分享擔任AV工作的辛酸故事，以及過去曾經歷一段感情，雖已到談婚論嫁階段，不過父母介意她的職業，最後分手收場。她坦言：「就算我不拍成人影片，還是會有一大堆問題，我覺得這一個問題不能一起去解決。」

由郭嘉駿（193）、譚凱倫、鄭伊琪和郭奕芯主持的ViuTV節目《晚吹—戀講嘢》。（節目截圖）

三位女主持向女優浜崎真緒提出測試193是否直男，要求她向對方拋媚眼。（節目截圖）

193真情流露擺出尷尬的樣子，有別過往大膽的作風。（節目截圖）

+ 4

「偶像級AV女優」明里紬做香港OL「扮工」 粉絲勁興奮：踩我！據非正式統計，香港人平均有一半人生都在上班/公司中度過，所以說返工佔據了香港人大半人生也不為過。「子華神」都話過：「講得出『好鍾意返工』一定鬼上身。」之但係，有明里紬呢位女神級靚女一齊返工的話，成件事又會唔會唔同晒？

又有見面會啦，今次主角係「日本偶像級AV女優」明里紬。（IG@sixtoy6）

明里紬訪港，預告以辦公室OL造型出現。（網上圖片）

為滿足一班打工仔的幻想，SIXTOY特別重金邀請到「日本偶像級AV女優」明里紬，於10月5日親臨旺角出席粉絲見面會，屆時明里紬老師會以辦公室OL造型與粉絲們玩返日。吖！係「一齊返工」先啱！到時明里紬好大機會以透視清涼白恤衫，黑短裙，黑絲襪......

明里紬擁有仙女級氣質和女神級顏值。（IG@akari.tsumugi）

明里紬將出席由SIXTOY舉辦的10月5日香港粉絲見面會。（IG@akari.tsumugi）

點擊下圖睇「最強Body」Julia京香粉絲見面會 花絮