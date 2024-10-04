台慶劇頭炮《巾幗4》大戰《黑色月光》 網民最期待嘅畫面出現？
無綫即將踏入台慶月，每年觀眾都會期待這年台慶劇會點排陣，無綫近日率先公布打頭陣的將會是由「視帝祥」黎耀祥和胡定欣孭飛的《巾幗梟雄之懸崖》（簡稱：《巾幗4》），定於10月21日8點半檔；而9點半檔，則是由楊茜堯（前名：楊怡）、林夏薇及王浩信主演的《黑色月光》，據知該劇將於10月28日播出，而這套劇也是楊茜堯時隔6年再回娘家之作，加上激情、復仇戲連場，話題十足。台慶劇大戰一觸即發！
劇集未播，但在網上已掀起話題。《巾幗梟雄之懸崖》未播先「衰」？《巾幗梟雄》是無綫王牌系列，曾經贏盡收視口碑，黎耀祥和鄧萃雯憑《巾幗梟雄》中角色「柴九」及「四奶奶」榮膺視帝、視后。其後，無綫食住個勢開拍第二輯《巾幗梟雄之義海豪情》，兩人再憑「劉醒」和「九姑娘」冧莊視帝、視后，風頭一時無兩，成為「黃金組合」，在網民和觀眾眼中「巾幗梟雄」就等於「黎耀祥、鄧萃雯」，你可以說先入為主，但也可以說兩人實在太經典。
破壞經典，通常結果都是慘烈，成績就是最有力的證據，《巾幗梟雄》平均收視34點，大結局平均收視42點，最高達47點；《巾幗梟雄之義海豪情》收視同樣高企，大結局平均收視44點，最高都是47點，成為2010香港收視最高的電視節目。不過去到第三輯《巾幗梟雄之諜血長天》換上胡杏兒，收視立即暴跌，平均收視僅得20點，令人慘不忍睹；該劇以抗日為背景，劇中有大量強姦和虐打等重口味鏡頭，不少觀眾都說：「我究竟睇緊啲乜嘢！」「神劇」頓時被封上「爛劇」稱號。就連在《巾幗梟雄之懸崖》預告片中，都只是回顧頭兩輯，第三輯完全被消失。
來到第四輯《巾幗梟雄之懸崖》，無綫為重振《巾幗梟雄》的聲威，找來「巾幗」的靈魂人物張華標擔任編審，及希望再以黎耀祥和鄧萃雯這個「黃金組合」延續經典。可惜鄧萃雯因同無綫傾唔掂數，而再次未能參演，令不少引頸以待、等足多年的「巾幗迷」非常失望，最後由另一位視后胡定欣頂上，但網民坦言：「完全唔係嗰回事」。
未開播已經令觀眾有不好印象，實屬「大忌」，今輯故事主要講述20年代的上海，黎耀祥在劇中飾演「柴十七」是一個商業天才，而胡定欣飾演「七爺」鄧桂嬋，她是一個向錢看的商人，與「柴十七」黎耀祥，共渡患難，相愛雙殺。從預告片可見，兩人角色複雜，甚有發揮。
演技方面，祥仔無庸置疑，但有網民講笑「柴九」今輯改叫「柴十七」，突然多了那麼多柴，非常蹺口，也期待他再爆金句。至於胡定欣，網民覺得她氣場不及鄧萃雯，但也有網民覺得她算是現役女演員之中氣場最強大的其中一位，年齡和狀態也是最適合角色，而且她跟祥仔曾合作過7次之多，由她女配角合作到當女主角，默契相信不容懷疑，加上定欣近年演藝亦備獲肯定，說不定二人今次會帶給觀眾不同的火花。
至於與《巾幗梟雄之懸崖》正面交鋒的則是由楊茜堯揸旗的《黑色月光》，同劇還有兩屆視帝王浩信、另一位視后林夏薇，以及同老公打對台的黃翠如，陣容鼎盛。兩劇風格完全不同，《黑色月光》是結合懸疑、暗黑、人性、恩仇的電視劇，故事講述楊茜堯飾演的滿月和黃翠如的曦晨，兩姊妹在學生時期遭遇不幸，慘被馬志威飾演的富三代侵犯，這段經歷令滿月萬念俱灰，後來卻因為一件事情令她重燃希望，決定成為復仇者，長大後向傷害過她的人逐一報仇，被指是港版《黑暗榮耀》。明顯想吸引年輕觀眾群。
作為相隔6年回歸娘家之作，楊茜堯今次可以話豁出去搏盡演出。早前預告片中率先曝光楊茜堯年輕時（廖慧儀飾演）遭富三代馬志威（年輕版由林俊其飾演）落藥強姦的畫面，當中女方被鎖上手遭蹂躪，之後鏡頭回到楊茜堯露出充滿仇恨的懾人眼神，她問馬志威：「你當年做咩搞我，你做咩要落藥搞我？」馬志威則將楊茜堯推落沙發，騎在對方身上說：「係咪想節目重溫啊？」畫面震撼，一出即引起網民熱議。今次楊茜堯把復仇者角色演得淋漓盡致，凌厲的眼神，加上一幕幕充滿仇恨的笑容，令人回想起她在《宮心計》中飾演的反派金鈴，絕對是視后級演技。另外，楊茜堯和林夏薇私下是好朋友，但劇中卻鬥到死，兩位視后大鬥法也成為劇集亮點之一。無綫高層樂易玲早前受訪時也表示有信心《黑色月光》可成為下一部《新聞女王》。
不少網民看完預告片都表示期待：「預告片感覺還行哦」、「楊咩的演技一如既往地穩」、「楊怡的戲都很不錯」、「楊怡飾演這樣的角色最適合了，期待今年的視后是你」、「感覺黑暗榮耀那種復仇感」；但也有網民擔心：「最好看的會不會就在預告裡了」，期望劇集不要「有頭威冇尾陣」最後爛尾收場。
觀眾究竟喜歡經典口味還是新口味，暫時還未知道，但從角色去想，「霸氣」胡定欣和「復仇」楊茜堯都絕對有力再次問鼎「視后」。難得兩大視后正面交鋒，網民當然要「煽風點火」。有人就重提當年兩人在《萬千星輝頒獎典禮2010》中的經典一幕，當時鏡頭剛巧影到楊茜堯疑似用膊頭撞兼藐爆身旁的胡定欣，楊茜堯刻意擰轉背不望定欣，只顧跟另一邊的徐子珊傾偈，隨即傳出兩人其實已不和多年。
不過兩位當事人得悉事件後即分別於微博為事件「撲火」，澄清二人並無不和。之後兩人也曾一同現身頒獎禮或公開活動，且表現友好，不過此幕已成為經典的gif圖，甚至有網民見到兩人坐陣台慶劇，打趣說最期待的畫面出現了：「今年再『㬹』過。」至於最後誰能再奪視后，大家就要拭目以待了。