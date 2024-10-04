台慶劇頭炮《巾幗4》大戰《黑色月光》　網民最期待嘅畫面出現？

無綫即將踏入台慶月，每年觀眾都會期待這年台慶劇會點排陣，無綫近日率先公布打頭陣的將會是由「視帝祥」黎耀祥和胡定欣孭飛的《巾幗梟雄之懸崖》（簡稱：《巾幗4》），定於10月21日8點半檔；而9點半檔，則是由楊茜堯（前名：楊怡）、林夏薇及王浩信主演的《黑色月光》，據知該劇將於10月28日播出，而這套劇也是楊茜堯時隔6年再回娘家之作，加上激情、復仇戲連場，話題十足。台慶劇大戰一觸即發！

《巾幗梟雄》是TVB王牌系列，今輯繼續有黎耀祥，拍檔胡定欣。（tvb.om）

《黑色月光》被指是港版，楊茜堯相隔6年回娘家拍劇，加上兩視后一視帝陣容，令人期待。（tvb.com）

劇集未播，但在網上已掀起話題。《巾幗梟雄之懸崖》未播先「衰」？《巾幗梟雄》是無綫王牌系列，曾經贏盡收視口碑，黎耀祥和鄧萃雯憑《巾幗梟雄》中角色「柴九」及「四奶奶」榮膺視帝、視后。其後，無綫食住個勢開拍第二輯《巾幗梟雄之義海豪情》，兩人再憑「劉醒」和「九姑娘」冧莊視帝、視后，風頭一時無兩，成為「黃金組合」，在網民和觀眾眼中「巾幗梟雄」就等於「黎耀祥、鄧萃雯」，你可以說先入為主，但也可以說兩人實在太經典。

黎耀祥和鄧萃雯憑劇集《巾幗梟雄》榮膺視帝、視后。（視覺中國）

二人於翌年再憑《巾幗梟雄之義海豪情》「冧莊」視帝、視后。（視覺中國）

破壞經典，通常結果都是慘烈，成績就是最有力的證據，《巾幗梟雄》平均收視34點，大結局平均收視42點，最高達47點；《巾幗梟雄之義海豪情》收視同樣高企，大結局平均收視44點，最高都是47點，成為2010香港收視最高的電視節目。不過去到第三輯《巾幗梟雄之諜血長天》換上胡杏兒，收視立即暴跌，平均收視僅得20點，令人慘不忍睹；該劇以抗日為背景，劇中有大量強姦和虐打等重口味鏡頭，不少觀眾都說：「我究竟睇緊啲乜嘢！」「神劇」頓時被封上「爛劇」稱號。就連在《巾幗梟雄之懸崖》預告片中，都只是回顧頭兩輯，第三輯完全被消失。

「人生有幾多個十年呀！」成為經典金句。（《巾幗梟雄之懸崖 》預告片截圖）

睇個口型都知講咩：「吔屎啦梁非凡！」（《巾幗梟雄之懸崖 》預告片截圖）

當年《巾幗梟雄之諜血長天》不但成為倉底劇，收視還非常慘淡。該劇也是胡杏兒離巢無綫前最後一套作品，劇中有不少被姦戲，相當重口味。（《巾幗梟雄之諜血長天》劇照）

來到第四輯《巾幗梟雄之懸崖》，無綫為重振《巾幗梟雄》的聲威，找來「巾幗」的靈魂人物張華標擔任編審，及希望再以黎耀祥和鄧萃雯這個「黃金組合」延續經典。可惜鄧萃雯因同無綫傾唔掂數，而再次未能參演，令不少引頸以待、等足多年的「巾幗迷」非常失望，最後由另一位視后胡定欣頂上，但網民坦言：「完全唔係嗰回事」。

《巾幗梟雄之懸崖》原本是想以黎耀祥和鄧萃雯這個「黃金組合」延續經典，可惜最後都未能實現。（微博@鄧萃雯）

由胡定欣頂上。（資料圖片/葉志明攝）

未開播已經令觀眾有不好印象，實屬「大忌」，今輯故事主要講述20年代的上海，黎耀祥在劇中飾演「柴十七」是一個商業天才，而胡定欣飾演「七爺」鄧桂嬋，她是一個向錢看的商人，與「柴十七」黎耀祥，共渡患難，相愛雙殺。從預告片可見，兩人角色複雜，甚有發揮。

黎耀祥在劇中飾演「柴十七」是一個商業天才。（《巾幗梟雄之懸崖 》預告片截圖）

胡定欣飾演「七爺」鄧桂嬋，是一個向錢看的商人。（《巾幗梟雄之懸崖 》預告片截圖）

二人默契十足。（《巾幗梟雄之懸崖 》預告片截圖）

兩人最後究竟會點？（《巾幗梟雄之懸崖 》預告片截圖）

蕭正楠角色非常神秘，令人期待。。（《巾幗梟雄之懸崖 》預告片截圖）

今輯加入羅天宇和陳曉華這些新面孔。（《巾幗梟雄之懸崖 》預告片截圖）

今輯加入羅天宇和陳曉華這些新面孔。（《巾幗梟雄之懸崖 》預告片截圖）

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演技方面，祥仔無庸置疑，但有網民講笑「柴九」今輯改叫「柴十七」，突然多了那麼多柴，非常蹺口，也期待他再爆金句。至於胡定欣，網民覺得她氣場不及鄧萃雯，但也有網民覺得她算是現役女演員之中氣場最強大的其中一位，年齡和狀態也是最適合角色，而且她跟祥仔曾合作過7次之多，由她女配角合作到當女主角，默契相信不容懷疑，加上定欣近年演藝亦備獲肯定，說不定二人今次會帶給觀眾不同的火花。

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

至於與《巾幗梟雄之懸崖》正面交鋒的則是由楊茜堯揸旗的《黑色月光》，同劇還有兩屆視帝王浩信、另一位視后林夏薇，以及同老公打對台的黃翠如，陣容鼎盛。兩劇風格完全不同，《黑色月光》是結合懸疑、暗黑、人性、恩仇的電視劇，故事講述楊茜堯飾演的滿月和黃翠如的曦晨，兩姊妹在學生時期遭遇不幸，慘被馬志威飾演的富三代侵犯，這段經歷令滿月萬念俱灰，後來卻因為一件事情令她重燃希望，決定成為復仇者，長大後向傷害過她的人逐一報仇，被指是港版《黑暗榮耀》。明顯想吸引年輕觀眾群。

《黑色月光》是楊茜堯相隔6年再回娘家拍攝的作品。（資料圖片/梁碧玲攝）

楊茜堯、王浩信和林夏薇將會在劇中演技大鬥法。（資料圖片/梁碧玲攝）

作為相隔6年回歸娘家之作，楊茜堯今次可以話豁出去搏盡演出。早前預告片中率先曝光楊茜堯年輕時（廖慧儀飾演）遭富三代馬志威（年輕版由林俊其飾演）落藥強姦的畫面，當中女方被鎖上手遭蹂躪，之後鏡頭回到楊茜堯露出充滿仇恨的懾人眼神，她問馬志威：「你當年做咩搞我，你做咩要落藥搞我？」馬志威則將楊茜堯推落沙發，騎在對方身上說：「係咪想節目重溫啊？」畫面震撼，一出即引起網民熱議。今次楊茜堯把復仇者角色演得淋漓盡致，凌厲的眼神，加上一幕幕充滿仇恨的笑容，令人回想起她在《宮心計》中飾演的反派金鈴，絕對是視后級演技。另外，楊茜堯和林夏薇私下是好朋友，但劇中卻鬥到死，兩位視后大鬥法也成為劇集亮點之一。無綫高層樂易玲早前受訪時也表示有信心《黑色月光》可成為下一部《新聞女王》。

楊茜堯劇中每個眼神都是戲。（《黑色月光》預告片截圖）

被指是港版《黑暗榮耀》。（《黑色月光》預告片截圖）

楊茜堯和林夏薇私下是好朋友，劇中卻鬥到死，兩位視后大鬥法都是劇集亮點之一。（《黑色月光》預告片截圖）

早前預告片中率先曝光楊茜堯年輕時（廖慧儀飾演）遭富三代馬志威（年輕版由林俊其飾演）落藥強姦的畫面。（《黑色月光》預告片截圖）

女方被鎖上手遭蹂躪，畫面震撼。（《黑色月光》預告片截圖）

女方被鎖上手遭蹂躪，畫面震撼。（《黑色月光》預告片截圖）

一睇眼神就知要報仇。（《黑色月光》預告片截圖）

楊茜堯被馬志威推落沙發。（《黑色月光》預告片截圖）

馬志威甚少亮相tvb劇集，值得期待。（《黑色月光》預告片截圖）

畫面震撼。（《黑色月光》預告片截圖）

林夏薇劇中除了虐心戲，同王浩信也有大量激情場面。（《黑色月光》預告片截圖）

除了與王浩信有激烈床戲外，林夏薇與馬志威也有床戲，著上白色低胸睡衣挑戰性感尺度。（《黑色月光》預告片截圖）

除了與王浩信有激烈床戲外，林夏薇與馬志威也有床戲，著上白色低胸睡衣挑戰性感尺度。（《黑色月光》預告片截圖）

楊茜堯與楊卓娜這對親姊妹難得合作拍劇，於《黑色月光》中兩人與黃翠如飾演三姊妹。（《黑色月光》預告片截圖）

預告片其中一幕，楊卓娜為維護細妹黃翠如而鬧楊茜堯，聲淚俱下說：「如果你堅持報仇，你自己報！」（《黑色月光》預告片截圖）

預告片其中一幕，楊卓娜為維護細妹黃翠如而鬧楊茜堯，聲淚俱下說：「如果你堅持報仇，你自己報！」（《黑色月光》預告片截圖）

黃翠如也很耐沒有拍劇。（《黑色月光》預告片截圖）

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不少網民看完預告片都表示期待：「預告片感覺還行哦」、「楊咩的演技一如既往地穩」、「楊怡的戲都很不錯」、「楊怡飾演這樣的角色最適合了，期待今年的視后是你」、「感覺黑暗榮耀那種復仇感」；但也有網民擔心：「最好看的會不會就在預告裡了」，期望劇集不要「有頭威冇尾陣」最後爛尾收場。

網民留言。（小紅書）

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觀眾究竟喜歡經典口味還是新口味，暫時還未知道，但從角色去想，「霸氣」胡定欣和「復仇」楊茜堯都絕對有力再次問鼎「視后」。難得兩大視后正面交鋒，網民當然要「煽風點火」。有人就重提當年兩人在《萬千星輝頒獎典禮2010》中的經典一幕，當時鏡頭剛巧影到楊茜堯疑似用膊頭撞兼藐爆身旁的胡定欣，楊茜堯刻意擰轉背不望定欣，只顧跟另一邊的徐子珊傾偈，隨即傳出兩人其實已不和多年。

楊茜堯在《2012年度萬千星輝頒獎典禮》，憑《名媛望族》「康子君」一角奪得「最佳女主角」。（視覺中國）

胡定欣連續在2015年和2016年的《萬千星輝頒獎典禮》中獲得「最佳女主角」，不少人都好期望她再拎多次獎，成為三屆視后。（資料圖片）

不過兩位當事人得悉事件後即分別於微博為事件「撲火」，澄清二人並無不和。之後兩人也曾一同現身頒獎禮或公開活動，且表現友好，不過此幕已成為經典的gif圖，甚至有網民見到兩人坐陣台慶劇，打趣說最期待的畫面出現了：「今年再『㬹』過。」至於最後誰能再奪視后，大家就要拭目以待了。

《萬千星輝頒獎典禮2010》上，鏡頭剛巧影到楊茜堯疑似用肩撞兼藐爆身旁的胡定欣，楊茜堯刻意擰轉背唔望定欣，只顧同另一邊的徐子珊傾偈，隨即傳出兩人其實已不和多年。（節目截圖）

呢張gif真係好經典。（節目截圖）

有傳楊茜堯與胡定欣《大唐雙龍傳》時，因為爭吳卓羲而反目，後來在《萬千星輝頒獎典禮》時被鏡頭攝下楊怡當場嘴藐藐一幕成為經典。（《萬千星輝頒獎典禮》截圖）

楊茜堯同胡定欣被傳多年不和。(視覺中國)

不過近年兩人喺鏡頭前都表現得好友好。(視覺中國)