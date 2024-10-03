冼靖峰黃奕斌各自出歌唔理Loong9　文佐匡本身入行唔係想做idol？

「香港同胞慶祝中華人民共和國成立七十五周年文藝晚會」昨日（2日）於紅館舉行，鄺美雲、蘇永康、陳展鵬、胡定欣、姚子羚、譚俊彥、伍詠薇、陳山聰、林夏薇、朱敏瀚、吳業坤、胡鴻鈞、詹天文、冼靖峰與何晉樂等人參與演出。冼靖峰、黃奕斌、文佐匡及何晉樂活動後接受《香港01》訪問，被問到最近的近況。

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冼靖峰及黃奕斌分別指自己即將有新歌面世，冼靖峰：「我嚟緊出新歌啦，拍完MV啦，等睇first cut。」他表示即將會有更多新歌的宣傳。而黃奕斌則說：「嚟緊好快都會出新歌，跟住會有好多唔同類型嘅dance challenge會出現。」文佐匡則表示最近沒有工作，所以趁有空在家中拍了不少的「cover片」，亦勤於更新自己的社交平台：「希望我都可以好似大家咁出到新歌啦遲啲！」

冼靖峰及黃奕斌分別指自己即將有新歌面世。(梁碧玲 攝)

至於早前男團Loong9推出新歌，但沒有香港成員及奧利份，冼靖峰表示之前在拍攝時就已經知道：「真係好替佢哋開心，我知道佢哋練咗好耐關於呢隻歌入面嘅舞啦，又或者歌都係。」黃奕斌亦表示替他們開心：「因為大家都有各自發展，我同Archie都有出歌，呢排Sean都有多咗好多cover，希望繼續順利。」對於Loong9的發展，他們都沒有強求一定要加入，現在各自有發展他們亦覺得是一個不錯的選擇。

對於Loong9的發展，冼靖峰、黃奕斌、文佐匡都沒有強求一定要加入，現在各自有發展他們亦覺得是一個不錯的選擇。(梁碧玲 攝)

何晉樂已經加入《愛．回家》劇組已經一段時間，被問到是否已經習慣處境劇的模式，何晉樂表示已經習慣得6-7成：「喺自己嘅演技上面都仲有好多嘢要進步嘅，喺拍攝當中自己都會去進修嘅，睇書之餘都有學戲嘅，希望嚟緊會愈做愈好啦。」而一開始何晉樂飾演Joe一角時，網上對他有不少反對的聲音，但何晉樂就認為這些負評是必須的：「因為我自己係好大進步空間啦，可以睇到自己嘅缺失係咩。」冼靖峰則表示一直都有留意何晉樂的表現，亦見到他的進步：「見住佢為咗套劇去花咗好多時間。」何晉樂聽到冼靖峰大讚他的表現後，指自己的心情由一開始是緊張到現在享受過程。

何晉樂已經加入《愛．回家》劇組已經一段時間，已經習慣得6-7成。(梁碧玲 攝)

冼靖峰及何晉樂已經涉獵拍劇，另外兩位黃奕斌及文佐匡被問到自己是否除了唱歌之外，亦有意思涉獵其他工作，黃奕斌露出期待的表情說：「想啊！希望之後有機會拍到劇。」文佐匡則透露他原來一直都想拍劇：「我本身入行呢係想做演員，但我就行咗去idol路線，但我想返番去拍戲啊拍劇啊嗰啲。」

原來文佐匡本身入行唔係想做idol。(梁碧玲 攝)

四人同是《聲夢傳奇》出身，早前有指會舉辦新一屆的《聲夢傳奇》，他們被問到會否希望參與節目的選人及其他細節時，四人都異口同聲表示「想」。冼靖峰則覺得不論是《聲夢傳奇》還是其他的比賽，都可以從中吸取到經驗：「同自己講keep住去學嘢，如果唔係就悶。」文佐匡覺得如果有新一季的比賽，應該可以讓他們去看一下。何晉樂則認為每一屆的比賽都可以給更多的信心予下一屆的參賽者：「我發覺每一屆會引入更加多好有潛質嘅人會去參加個比賽，畀勇氣佢哋入嚟。」

冼靖峰則覺得不論是《聲夢傳奇》還是其他的比賽，都可以從中吸取到經驗。(梁碧玲 攝)

冼靖峰早前與關楓馨合作做節目主持，之後二人亦在社交平台合拍不少的短片，但其中有一條按讚人數特別多，而這一條就是冼靖峰被關楓馨「欺負」的片。冼靖峰被問到是否觀眾喜歡看你被「欺負」時，他笑著表示之前與關楓馨拍節目時已經發現大家的「化學作用」不錯，所以之後都有一同拍片：「幕後嘅人同返我哋講就話，見到可能佢恰吓我，又或者我哋大家互相玩嘅時候嗰啲火花，嗰啲氣氛好睇，咁所以佢同我講不如拍完個節目就我哋再兇去拍啲其他嘅片。」冼靖峰表示沒想過會有那麼多人喜歡他們拍的片：「可能嚟緊都會拍多啲食嘢嘅片，因為我自己都好鍾意食嘢。（除咗關楓馨外仲會唔會搵吓其他人一齊拍？）睇Chemistry囉。」冼靖峰隨即問想看誰，亦表示下次可能會找那個人，所以如果粉絲想看冼靖峰跟誰合作，一定要向他表達。

關楓馨「烚」紙巾畀冼靖峰食。(ig@tiffanyfabi)