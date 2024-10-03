杜如風日本大排檔屈人「抄佢牌」　人生首次撩男人竟因對方似...

有「日本旅遊達人」之稱的杜如風（Helen），再度為TVB Plus（82台）主持王牌旅遊節目《解風福岡》。之前《解風東京》創出最高收視5.9點，今次杜如風再度踏足鄉下日本，轉戰福岡，本住「shopping、食好西同𥄫仔」的初心，跟大家玩盡福岡。

今晚（3日）Helen會介紹日本大排檔。

今晚（3日）Helen會介紹日本大排檔。

Helen在節目中展示長腿。

Helen在節目中展示長腿。

今晚（3日）杜如風會介紹日本人的街邊大排檔-屋台。而今次介紹的屋台位於室內，可以涼住冷氣食，而且有不同主題，包括︰酒吧、關東煮、鍋物、炸物及新鮮魚生。屋台賣的是氣氛，適合一班人聯誼飲酒。杜如風繼第一集有艷遇，認識小廚神「海膽鄭嘉穎」後，今集再自製浪漫。

Helen最討厭食關東煮。

Helen自制浪漫屈日本人「抄牌」。

Helen自制浪漫屈日本人「抄牌」。

「絕景三兄弟」中Helen只玩一款「透明滑梯」。

節目中她被迫試食最討厭的關東煮時，不停撩隔籬枱的日本男仕交談，問對方︰「哥仔覺唔覺得我好索先？」拖延時間。當該男仕拿出手機時，她更無賴地屈對方︰「嗱，佢『抄我牌』喇。」可憐不諳廣東話的男子不明就裡，只能禮貌陪笑。

「絕景三兄弟」中Helen只玩一款「透明滑梯」。

「絕景三兄弟」中Helen只玩一款「透明滑梯」。

由頂樓到地面約100米，需時約20秒。

由頂樓到地面約100米，需時約20秒。

今集節目中杜如風可謂豁出去，先是挑戰全日本最危險食物，接住試玩「絕景三兄弟」遊戲克服畏高。講到最危險食物，其實是一間份子料理的一款甜品。整個過程負責的侍應會在枱面鋪上膠墊，然後在上面塗上各式甜醬料。侍應還煞有介事全副武裝戴上燒焊佬頭盔、手套。作為食客的杜如風則只獲發一把透明遮。

食一款甜品勞師動眾。

食一款甜品勞師動眾。

食一款甜品勞師動眾。

食一款甜品勞師動眾。

甜品其實是雜錦零食藏在白色朱古力球內。

經過一輪搞作後全場煙霧瀰漫，在發出一下爆炸聲後，枱墊上堆滿白朱古力、鮮貝、餅乾等甜品供食用。說穿了是將雜錦零食藏在白色朱古力內，待上桌時由侍應敲碎，至於「絕景三兄弟」其實為三款遊戲，包括︰「懸掛式過山車」、「空中攀石」及「透明滑梯」，第一、二項已被杜如風當場拒絕，改由導演頂上示範。最後避無可避下，有畏高的杜如風只無奈接受最後一項，由頂層瀡滑梯到地面，全程約100米需時20秒。事後杜如風得戚表示一點都不驚。

甜品其實是雜錦零食藏在白色朱古力球內。

甜品其實是雜錦零食藏在白色朱古力球內。

每集必備的購物環節。

每集必備的購物環節。

結合福岡兩大名物明太子牛腸鍋。

明晚（4日）杜如風介紹福岡兩大名物明太子及牛腸鍋，兩款名物結合成明太子牛腸鍋，一次滿足兩個願望。最令杜如風開心是遇到「牛腸周國賢」店長，大讚對方靚仔︰「店長好似周國賢呀，我okay呀。」當店長上菜時，她唱出周國賢情歌《目黑》，逗得對方大笑，杜如風不知醜說︰「我呢一生人第一次撩男人講嘢。」

Helen對住「牛腸周國賢」唱情歌。

Helen對住「牛腸周國賢」唱情歌。

攝製隊翻出到目前為止撩仔罪證。

攝製隊翻出到目前為止撩仔罪證。