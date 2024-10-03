徐錦江被老婆爆私下情感細膩　因一件事爆喊：他是我們家的媽媽

現年62歲的徐錦江外表粗獷，給人一種硬漢的形象，難以想像原來私底下的他是一位這麼感性的人。近日，其太太殷祝平在綜藝節目《島嶼少年》就爆出，他在送完兒子徐菲去拍《封神》離開後，竟然嚎啕大哭，展現出內心最柔軟一面，令不少網民聽後都難以相信。

徐錦江被爆嚎啕大哭。（徐錦江微博圖片）

徐錦江自出道以來拍過無數作品，因為高大外形、粗獷長相，往往飾演的角色都與硬漢有關，所以令觀眾留下深刻印象。但在戲內勇猛的他，原來在戲外是一位情感充沛的男人，在節目《島嶼少年》中，他太太殷祝平就爆出，在兒子徐菲十七歲時需進入劇組《封神》拍戲，在夫妻二人送兒子離開後，徐錦江就不捨流下男兒淚：「徐菲那時候十七歲，他要到《封神》去拍戲了，那天早上我們把徐菲送到樓下，他爸爸回來以後坐在那裡嚎啕大哭，我就覺得為甚麼要哭，他就覺得孩子突然間長大了，然後會離開我們。他是一個情感非常細膩的人，我是我們家的爸爸，他是我們家的媽媽，我希望徐菲不要向他的爸爸學習，還是要堅強。」而在旁的徐菲亦表示：「他是會哭的，他真的會哭。」

徐錦江給人一種硬漢感覺的。（微博圖片）

殷祝平大爆徐錦江私下最柔軟一面。（影片截圖）

擁有最勇猛的外形但內心卻有柔軟一面的徐錦江，私底下的最真實狀態被爆出後，網民都難以相信，紛紛留言：「想不到哭的模樣」、「好一個鐵漢柔情」、「想不到一個硬漢哭」等，直言藝術家心思是比較細膩的。

網民留言。（微博圖片）