Angelababy內地事業大不如前　現身香港做善事獲激讚

現年35歲的Angelababy (楊穎）去年因在法國巴黎被影到看瘋馬騷表演（Crazy horse Paris)後，引來眾多網民不滿，直指其行為不妥，隨後疑遭有關平台軟封殺，事業一度停擺。直到今年年初其終獲解禁，但事業已大不如前，最近更被發現頻頻現身香港，近日更親手做善事為老人家做愛心飯盒，種種舉動不禁令人猜想疑其想重返香港巿場，再度重新發圍。

Angelababy這一年被發現頻頻現身香港。（資料圖片）

瘋馬騷的影響巨大，令Angelababy在內地經營多年的演藝事業受到重挫，即使獲解禁後，其人氣已大不如前，曝光率亦減少許多，反次其前夫黃曉明及現任女友葉珂最近成為全城熱話，人氣有升無跌。

工作減少的Angelababy這一年被發現頻頻現身香港，在年頭出席影視展「上海之夜」活動後，之後又出席香港電影金像獎頒獎典禮，上月又被目擊現身街頭拍攝美照，近日又被網民曝光親做善事，為老人家做愛心飯盒。

Angelababy現身金像獎。（視覺中國）

從網民上貼的照片可見，身穿着圍裙頭包着廚房衛生帽及戴上口罩的Angelababy，與一眾愛心朋友做愛心飯盒，親自裝好飯菜打包，為老人家送上這份愛心，隨即引來網民們激讚，直指她愛心滿滿人美心善。

現身香港街頭拍攝。（楊穎工作室微博圖片）

狀態非常好。（楊穎工作室微博圖片）

網民留言。（微博圖片）

因為做善事令Angelababy獲得不少讚揚，但她這一年頻頻現身香港的舉動亦令大家好奇，懷疑她想重回香港市場，在這個出發地重新發圍，畢竟當年她在香港出道有名氣，打下了穩定基礎。