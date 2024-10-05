專訪｜胡美儀與養母同住雞棚豬欄長大：瞓覺嘅地方同隻豬隔咗塊板

胡美儀的人生經歷絕對可以拍成電視劇

出世3個月被親生父母棄養，初時要過著寄人籬下的生活，從小到大聽到自己的身世，爸爸媽媽為何不要她，靠片言隻語慢慢得知，之後與養母同住雞棚豬欄，她說：「我瞓覺嘅地方同隻豬隔咗一塊板，豬嘅味道我好清楚，其實豬好乾淨，稍為污穢啲佢哋都唔舒服。」

清潔豬欄係每日必做的事，但原來最辛苦是養雞，胡美儀表示養雞步驟繁多，尤其清理雞屎 「雞棚下面有塊板佈滿雞屎，我就每日攞塊板出嚟剷啲雞屎，彈到成面都係雞屎。」

胡美儀21歲那年，親生父母終於來找她，她坦言已經沒有太大感覺 「彌補唔到喇」，最艱辛的捱過以為變得麻木，但其實傷痕永不磨滅，去到五十多歲依然耿耿於懷，被遺棄心結令她很不開心，於是決定去找心理輔導，兩年後她覺得有所改善，但感覺像只是外層解凍，核心依然未完全釋懷，於是在57歲那年修讀心理輔導，透過修讀心理輔導「自己救自己」

胡美儀現在再生會為基層街坊提供免費心理輔導，「當日自己嘅經歷成為我今日輔導他人嘅養分，如果我唔係有咁嘅經歷，我唔「落地」幫唔到人。」

胡美儀現時會在東頭邨再生會基層市民提供免費心理諮詢。

一把風扇都可影響夫妻關係

胡美儀現已成為心理治療師，問到她同心理醫生有什麼分別？她說：「我哋畀嘅係心藥。」透過對話為解決對方心理問題，胡美儀有在中環診症，亦有在東頭邨再生會為街坊提供免費諮詢，胡美儀表示不論中環區或九龍城，兩種地域的居民都有自己的心理問題，她說：「一把風扇嘅擺位都會影響到夫妻嘅關係，有人覺得把風扇吹住我，對方又覺得你把風扇擺住好影響美感，而大家雙方又唔攞出嚟講，結果日日影響大家關係。」

胡美儀童年坎坷，但當日的艱辛成為她輔導他人的養分。

成為心理治療師要讀40科

心理輔導有時像偵探一樣，要從細節入手，因為來尋找諮詢的，未必全部開誠布公，她說；「好彩我做過演員，我會留意佢哋嘅肢體語言呀，咁你會得到一啲資訊」

胡美儀表示讀心理輔導，要讀40多科，內容包羅萬有，最後更要實習幾十個個案，她說：「幾嚴格㗎，做完一個要返學校播片畀導師、同學睇，我哋先讚嘅，講三個大家覺得Amy (胡美儀）做得好嘅地方，之後大家講下要改進嘅地方。」

21歲重遇親生父母

胡美儀沒有想過成為心理治療師，她只想解開自己多年的心結，就是出世3個月被親生父母的傷痛，21歲那年她的親生父母來港找她，她很記得當時畫面 「唔係睇電視咁，大家好平靜，佢哋一入嚟見到我，乜都唔駛check，唔駛睇任何証明，就知我就係佢個女，因為我個樣同細佬個樣一樣。」

胡美儀有問親生父母當日為何有放下她這個決定，她說：「佢哋要去第二個國家做生意，我係細媽生嘅，大媽就問『妳生咗個乜嘢呀？女嚟架？唔好攪過嚟喇』當時要好多錢，所以唔好要喇，係佢哋眼中一句唔要好簡單，但我哋成人一個決定係影響咗一個生命係一生。」

而當細媽過了20年後，開始有自主權，她想回港找自己的親生女兒，她從朋友得知女兒入入了電視台工作，當時以為胡美儀是佳視女演員李通明，更在唐人街買李通明的照片以為是她。

胡美儀感激丈年毛俊輝當年支持她修讀心理輔導。(受訪者提供）

胡美儀能成為心理治療師，其中一個推手是老公毛俊輝，92年胡美儀因拍舞台劇《一籠風月》認識毛俊輝，其後經過一段時間由朋友開始慢慢加深認識再發展，胡美儀與毛俊輝恩愛多年，他知道太太想透過心理輔導解開多年心結，身體力行去支持她修讀課程，胡美儀表示她讀了兩年左右，有一天毛俊輝對她說：「妳發唔發覺？妳唔同咗？佢話無咁負面，無咁批評，無咁妒忌，無咁比較啦，最容易比較就係點解被遺棄嗰個係我唔係你？你覺得成個社會欠咗妳。」

毛俊輝給了動力胡美儀去解除多年心結，而胡美儀亦在毛俊輝患癌期間，給予最大支持，當時毛俊輝要進行化療，醫生表示成功機會只得3成，胡美儀心中有數，而當時她有感自己與毛俊輝是沒有明天的婚姻，她說：「沒有明天的婚姻係好積極，因為有咩開心或唔開心你都要講架喇，唔好積埋係心入面，所以我同老公提出要手指緊扣拖手仔，以前佢唔肯架，但經歷過生死，佢終於明白（毛老師以前唔肯？）佢會拖下又放下囉，佢本身都諗住瀟灑一生，婚都唔結添。」

胡美儀在《萬家燈火》飾演康乃馨，角色深入民心。

而在毛俊輝抗癌期間，亞視正開拍《萬家燈火》，當時監製陳寶華極力遊說胡美儀飾演康乃馨一角，但當時胡美儀因想照顧毛俊輝而想推演，後來寶華姐請胡美儀出來飲茶聽故仔，胡美儀聽完故事及角色已流淚，她回家與毛俊輝商量，毛俊輝亦支持，因為劇組答認胡美儀要求，她可以不開夜班，令她每晚可以回家陪毛俊輝吃晚飯。

更重要的是毛俊輝最親的四個學生全力支持，胡美儀說：「當時我揾咗黃秋生、詹瑞文、張達明，甄詠蓓出嚟傾，我話好想聽下你地意見，我應唔應該接呢套劇？佢地都支持，覺得我拍劇仲可以帶一啲唔同嘅嘢畀老師，唔駛兩個人都咁負能量，佢哋仲夾份請咗個看護日間照顧老師起居飲食，請咗幾個月，直到我拍完為止，變咗我可以專心拍劇，佢哋當老師係親人一樣，我真係好多謝佢哋。」