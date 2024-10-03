馬清揚庭外回應與林鈺洧緋聞　錢慧儀籲男方別宣稱單身令仔女難堪

前港姐錢慧儀（Winnie）2018年與豪門老公馬清揚傳婚變，去年正式宣布結束27年婚姻，籲外界以後不要再稱呼她為馬太。二人「再見不是朋友」，展開婚姻訴訟，今早兩人再各自現身灣仔家事法庭，期間都有回應記者問題。

馬清揚與錢慧儀的離婚官司拖足6年仍未結案。（VCG）

馬清揚早前被爆撻著29歲的2022年港姐冠軍林鈺洧（Denice），有報道指林鈺洧不時進出馬清揚山頂的豪宅，私交甚篤，定期聚會甚至會一同出席朋友圈活動。報道更指Denice的名車停泊在馬清揚的山頂豪宅屋苑，會逗留數小時才離開上述屋苑。不過，馬清揚就否認拍拖，宣稱單身，透露自己與林鈺洧在慈善場合認識，只是正常來往，讚對方是好好、好純品的細路女，希望大家畀空間對方。至於為何女方座駕會整晚停泊在馬清揚會所，他解釋因為林鈺洧有慈善活動慶功宴，活動上要飲酒，不宜駕駛，所以司機將其座駕停泊一晚，叫她翌日才取回。

港姐冠軍林鈺洧早前被指暗交馬清揚。（Ig@denicelams）

而林鈺洧（Denice）上月首度開腔回應緋聞，她說外界有很深誤會，自己與馬清揚並非拍拖，但很尊敬對方。問到二人有沒有發展機會，她表示：「我而家真係暫時都係專注投入工作，全心投入拍攝《愛回家》，好珍惜公司畀我嘅機會，冇諗過呢啲嘢。（有冇被緋聞影響工作量？）呢件事好影響咗我嘅心情，唔係話減少工作嘅，真係完全冇咁嘅心思，心思全部都係擺喺工作。」

林鈺洧否認戀情，坦言緋聞對自己心情有很大影響。（資料圖片）

錢慧儀不止一次對馬清揚的緋聞表態，強調離婚手續還未完結，又指林鈺洧若明知三個仔女在家都要上去馬清揚的家，仔女會作何感想。今日錢慧儀再向記者表示，她希望馬清揚別再講自己是單身及談論女人話題，認為他為人父親要做好身教，別令仔女行出去會難堪。

錢慧儀與馬清揚再各自現身法院，二人仍未就條件達成共識。（VCG）

錢慧儀曾強調離婚手續還未完結，籲馬清揚別再公開表示自己是單身，免得仔女行出去會難堪。（VCG）

錢慧儀指自己本著「好來好去」的心態，在官司上有讓步，不過馬清揚受訪時則表示女方永遠不滿意他開出的條件，更愈講愈多要求，有心令他難做，覺得是錢慧儀不想和解，20幾年婚姻不歡而散，他也不開心。至於與林鈺洧的緋聞，他再重申二人冇拍拖，鑑於錢慧儀指他別再認單身，當被問目前是否單身時，馬清揚則謂自己未離婚，是分居狀態。