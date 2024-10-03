李然Leanne激戰猛男歌手　拍MV獻「第一次」獲送紅唇孖煙通留紀念

歌手李然Leanne早年曾參加《中國好聲音》，近年回港發展後今日推出新歌《提防騙局》。MV發布會同時亦邀請到了金牌監製Eric Kwok郭偉亮及型男MV男主角謝高晉出席。

MV發布會同時亦邀請到了金牌監製Eric Kwok郭偉亮及型男MV男主角謝高晉出席。（陳順禎 攝）

發布會上兩人講起拍攝MV時的點滴，李然Leanne坦言自己的「第一之」，第一個熒幕初吻獻給了謝高晉，表示拍攝時感到緊張。在台上謝高晉也送了一條印滿紅唇的Boxer（孖煙通）給她，象徵還給了她一個吻，也表示祝她可以愈拍愈多。

歌手李然Leanne早年曾參加《中國好聲音》，近年回港發展後今日推出新歌《提防騙局》。（陳順禎 攝）

談起MV的親熱場面，李然Leanne就表示謝高晉十分細心。她說：「佢好安撫我『冇事嘅』。」問到李然Leanne有沒有「流口水」，謝高晉就反言其實他才是「流口水」的那個。訪問中李然Leanne也表示，回到家中會試着他送的孖煙通，說：「條Boxer？錶起佢囉。照着？試吓囉。今晚？洗一洗先，哈哈哈。洗一洗衛生㗎嘛。」

李然Leanne表示早年在節目認識到問到金牌監製Eric Kwok，出歌時「膽粗粗」搵Eric Kwok詢問意見，後來更獲Eric Kwok幫手做歌曲監製。搵Eric Kwok是不是花費很多？她就直言「有折頭」：「有折嘅，但係大家都知Eric Kwok係金牌監製嚟。」

MV發布會同時亦邀請到了金牌監製Eric Kwok郭偉亮及型男MV男主角謝高晉出席。（陳順禎 攝）

歌手李然Leanne推出新歌《提防騙局》。（陳順禎 攝）

歌手李然Leanne邀請Eric Kwok擔任新歌《提防騙局》監製。（陳順禎 攝）