高海寧內地人氣急升再客串陸劇　霸氣金句掀微博逾6百萬閱讀量

改編自長篇小說《這裡沒有善男信女》，由《三十而已》張曉波導演執導，都市愛情陸劇《半熟男女》開播至今話題不斷，劇中一班半熟男女全員出軌劈腿、大玩換乘戀愛，讓不少內地網民直呼尺度太大！

《半熟男女》開播至今話題不斷。

由田曦薇、辛雲來、張哲華等主演、周雨彤驚喜客串的《半熟男女》講述平凡女生何知南（田曦薇飾）和富二代高鵬（張哲華飾）相戀七年卻長期分隔兩地，使她不甘寂寞頻頻出軌；直至她遇上年輕律師瞿一芃（辛雲來飾），對方卻因為她的富家女人設而背叛女友韓蘇（周雨彤飾）、高鵬最後卻喜歡上韓蘇⋯⋯到底是愛情重要，還是人性的慾望更勝一籌？

田曦薇飾何知南，周雨彤飾韓蘇。

香港取景夠親切

去年《半熟男女》劇組來港取景被觀眾野生捕獲，而劇情是講述韓蘇被調派到香港工作並結識了高鵬，由此展開了一連串的感情瓜葛！劇中中環美景讓觀眾格外有親切感外，高海寧驚喜客串也讓人眼前一亮！原來今次她飾演韓蘇上司胡慕寧，全是為了報答《三十而已》導演張曉波的知遇之恩，她表示：「感謝張曉波導演在《三十而已》之後，再次讓我參與他的劇集拍攝，2023年的夏天拍的，很高興認識周雨彤。」而她鼓勵韓蘇的金句：「和渣男分手最多值一場重感冒。」更被網民瘋狂博發，現時閱讀量已突破655萬，可見姐姐魅力沒法擋！

高海寧有份演出。（高海寧微博圖片）

原作者開腔力撐

劇中高鵬周旋在初戀何知南和知性律師韓蘇之間，讓不少觀眾笑指張哲華是最大贏家，享盡齊人之福，近日原著作者柳翠虎透露：「（原著的）高鵬是一個胖、不性感，除了錢一無是處的男生，但是劇版改編時，選擇了頗具觀眾緣的張哲華來飾演，讓高鵬延伸了更多想像空間。」對於何知南劈腿、流連在男人之間的人設備受爭議，柳翠虎亦開腔力撐：「她的戀愛腦其實是她最可愛的地方，人人都關注得失利弊，她卻是衝鋒勇士，為愛撞得頭破血流。」