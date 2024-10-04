廖慧儀谷胸介紹138蚊水療中心 彭慧中邪惡高炒視覺環擊

《吃貨橫掃港深珠》，逢周一至周五晚上十點半翡翠台播映。由彭慧中（Phoebe）、林秀怡、梁凱晴、梁超怡及廖慧儀（Jessica）擔任主持，齊齊玩轉香港、深圳及珠海！

昨晚（3日）一集，一班主持為大家介紹一間深圳的水療中心，該水療中心入場費只要138元人民幣，便可以玩足24小時，中心的設施五花百門，泳池、溫泉、岩盤浴等不在話下，Jessica和梁超怡齊齊換上泳衣碧波暢泳，畫面唯美，Phoebe則包上浴巾享受浸溫泉，Chill到爆。另邊廂，林秀怡體驗了水療中心的付費按摩服務，揀選了泰式按摩的秀怡期間被技師舞來舞去摺埋一嚿，場面搞笑。此外，水療中心提供了打機、唱K、桌球等娛樂設施，早餐、下午茶、水果、飲料更是免費提供，啱晒一家大細玩足一日！

香港美食方面，Phoebe和梁凱晴去到鰂魚涌一間酒樓品嚐精緻手工粵菜，僅以788港元買一送一優惠（另加茶芥和加一服務費），便可以大歎黑蒜花膠燉雞湯、花雕雞油蒸馬友、海味一品煲、煎蛋焗豬扒飯和生磨芝麻卷，當中的海味一品煲最令人驚艷，盅內有齊花膠、鮑魚、刺參等名貴食材，絕對是童臾無欺，難怪Phoebe和凱晴食到舔舔脷！

+ 1

今晚（4日）播出一集，林秀怡、梁凱晴和Jessica去到珠海的北山會館體驗文青之旅，她們去到一間由廟宇改建而成的酒吧Chill一Chill，該酒吧晏晝賣涼茶、夜晚賣雞尾酒，非常特別，之後她們轉場另一間食店品嚐地道重慶火鍋，3個人嗌到成枱嘢食都只要304元人民幣，相當划算。深圳方面，Phoebe、Jessica和林秀怡去到一間潮爆Café打卡，該店周圍都是花花草草，小橋流水樣樣齊，氛圍感十足，三位靚女不約而同以off shoulder裝上陣，大晒索爆靚肩瘋狂打卡，畫面唯美。該店雙人下午茶餐盛惠238元人民幣（平日）、258元人民幣（周末及假期），包了門票、兩杯特飲、一件蛋糕及羊駝零食。

香港方面， Phoebe、Jessica和梁凱晴去到西環品嚐曾入選米芝蓮的煲仔飯名店，該店是香港少有開24小時的茶樓，食店最近大搞優惠，宵夜時段點心及煲仔飯只要7折，白鱔排骨飯和黃金臘味撈飯折後分別只需71.4港元和82.6港元，相當抵食。老闆Jacky還會現身說法，為大家介紹食煲仔飯的「黃金30秒」，想知道有甚麼竅門？密切留意今晚播出一集。此外，欲知更多密切留意節目，記得掃瞄QR Code留意「吃貨優惠情報」！