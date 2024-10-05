成龍拍戲拒用替身自知冇以前靈活　公開認老：有一天我會坐輪椅

國際巨星成龍（Jackie)雖已70歲，但仍活躍於電影圈，幾乎每一年都有作品推出，在近日為電影《熊貓計劃》宣傳時，他就揚言《熊》不是他最後一部動作片，未來還會嘗試不同角色以及拍攝文藝片，好比美國男演員克林伊斯威特（Clinton Eastwood)，活到老做到老。

成龍新作《熊貓計劃》近日上映。（《熊貓計劃》微博圖片）

成龍近年推出多部動作片，就好像《龍馬精神》、《傳說》等，均有不少打鬥動作場面，而他亦不使用替身均親身上陣，將最真實一面呈現給觀眾。而在《熊》片中，他亦有不少動作戲，甚至被男演員勒着頸部致頭暈，一度感到意識模糊精神渙散，但他仍堅持表示沒事還繼續拍攝。

成龍拍戲不慎被勒暈。（微博圖片）

而在接受訪問當提到打了幾十年靠甚麼支撐時，他就二話不說：「老了，不像以前一樣那麼靈活了，我知道有一天我會坐輪椅或者拄拐杖。其實我跟你們一樣會怕、會疼、會累，但是只要我一聽見action ，我就成為那個上天入地，無所不能的英雄。」

成龍親自上陣拍攝。（微博圖片）

拍攝動作電影多年，網民都對成龍堅拒不用替身的行為讚揚不斷，而在近日宣傳《熊》時，有影迷問到：「這會是最後一部動作戲嗎？」他就揚言：「不會是我的最後一部動作片，下來計劃自己在計劃的《十二生肖2》，剛剛一年多前拍完一部文藝片還沒上映，現在還有一個劇本在搞的，已經搞了三十幾年了，也是一部喜劇文藝片、溫馨的文藝片，我會去嘗試不同的角色，希望做到好像克林特·伊斯特伍德（香港譯音：克林．伊斯威特、），他現在93歲還在做導演，我甚麼角色都做，唯一就很難做壞人、，因為我很多機構老闆，都不允許我做壞人，至此之外甚麼我都會去嘗試，我會小心我自己，也謝謝你們對我的關心和喜愛。」似乎永不言休，帶更多作品給觀眾。