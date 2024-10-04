蔡國威指曾屬舒適堡苦主　成功更新會籍興奮狂谷14吋手瓜

舒適堡Physical健身室中心上月（6日）突然宣布暫時全線結業，TVB星級司儀兼六合彩節自主持人蔡國威就是苦主之一，他昨日（4日）現身灣仔駱克道京城大廈1樓及3樓 perFIT接受《香港01》訪問表示：「係呀，我係苦主。我10年前大概2014年嘅時候曾經係舒適堡嘅會員，某一啲嘅原因我轉過其他嘅健身中心，直至到喺舊年八月嘅時候，因為推出咗一個計劃係好吸引，$9800有10年嘅會籍，所以決定重新買咗舒適堡嘅健身會籍。」他指今年一月的時候正式啟用會籍，並表示：「用咗八個月，佢就執笠啦！所以都冇諗過咁短嘅時間就會執笠。」他透露有關於舒適堡的會籍是朋友推介，並笑言：「除返開$100都唔使。」

舒適堡上月（6日）宣布結業，令一眾健身人仕驚訝（郭梓謙攝）

蔡國威指曾屬舒適堡苦主。（陳順禎攝）

蔡國威成功更新會籍興奮狂谷14吋手瓜

被問到得知舒適堡較早前停止營運的消息，他坦言：「心情灰到爆，我真正係用咗八個月，咁樣計返即係用咗千幾蚊一個月，同當初個原意好相反，我聽到好多朋友要去追討，我都諗緊我可唔可以去追討，我想觀察耐少少，我覺得有解決到嘅事情，所以我就平常心啲，希望有好消息出現。」他指自己反而沒有做過任何申訴的舉動。講到現在是不是可以重新啟動會籍，他說：「我啱啱重新睇咗新聞稿，對上一個月聽到有重新嘅品牌開嘅時候就麻麻哋相信，覺得好伏，見好多嘅資料都唔係好清晰，點解今次我咁願意同埋開心，想搞番個會籍，我見到新公司嘅資料係好實在同埋確實，能夠接本返之前舒適堡嘅會籍，仲會提供返服務，買療程嗰一班都可以繼續用到美容療程，或者健身課堂都係，成件事就變咗好有信心，所以上嚟整返呢個會籍。」

蔡國威得知舒適堡較早前停止營運的消息心情灰到爆。（陳順禎攝）

蔡國威成功更新會籍興奮狂谷14吋手瓜。（陳順禎攝）

Perface店舖經理交代營運情況

另外Perface店舖經理Tracy佘小姐亦有接受《香港01》訪問表示：「我哋公司營運情況一切正常，啱啱先開咗新嘅旗艦店，本身我哋經營冇特別任何大嘅問題。」講到是否收舒適堡的舊客戶重新可以有會籍繼續健身，她說：「舊客戶買咗（健身）嘅會籍都會繼續可以用埋落去，無論係Physical或者Healthy嘅會員都可以去Perfit 做運動。美容方面我哋已經聘請返大部份嘅員工，客戶方面都希望可以喺原店繼續使用療程，因應客戶嘅需求去迎合，如果客戶想去其他分店都可以安排。」被問到將來會有哪一間分店，她表示：「目標嘅分店有四間銅鑼灣怡和街、尖沙咀嘅兩個地點、同埋九龍灣嘅淘大商場等。」