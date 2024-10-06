盤點郭柏妍港姐入行10個最靚時刻　被笑「魔音芊芊」卻意外被爆紅

郭柏妍（Rosita）27歲生日快樂！「港產」美女郭柏妍於香港讀書及長大，翻查一些資料就會看到，原來自中學起她就已是優異生，擔任過不少學校學生職務，亦分別於學界游泳比賽和朗誦節取成績。畢業於香港大學食物安全管理碩士課程的她，於2020年參選《香港小姐競選》獲得季軍再加入TVB成為藝員。

1. 左至右，亞軍陳楨怡、冠軍謝嘉怡及季軍郭柏妍。（資料圖片）

參選2020年《香港小姐競選》，當時還未當選時的郭柏妍。（資料圖片）

2. 參選2020年《香港小姐競選》，當時還未當選時的郭柏妍。（資料圖片）

參選2020年《香港小姐競選》，當時還未當選時的郭柏妍。（資料圖片）

入行頭一兩年，郭柏妍需履行香港小姐職責，所以並沒有太多演出機會。2021年，她參演《青年心城之撐起青春》初試啼聲飾演小角色「快速約會參加者」，其後於夏天參加節目《明星運動會》時，更參加專長項目 女子50米自由式、50米蛙泳、50米背泳、4X50米接力，一身游泳運動員裝束也相當受網民歡迎。

3. 郭柏妍參加2021年《明星運動會》。（Facebook圖片）

3. 郭柏妍參加2021年《明星運動會》。（Facebook圖片）

郭柏妍近年火速上位。（IG@rositakpyy）

季軍郭柏妍清純形象被譽為「港版周子瑜」，甜美笑容俘虜觀眾心。（TVB截圖）

在學時期的郭柏妍，真係好清純。（IG@rositakpyy）

在學時期的郭柏妍，真係好清純。（IG@rositakpyy）

值得一提的是，由參選港姐時到入行後，郭柏妍接受訪問時也一直稱自己是「A0」，即未拍過拖。她曾透露，因為自己有很深近視，所以中學時一直戴着眼鏡，而樣貌並不出眾。直到大學Year 2才轉戴隱形眼鏡，而又因為就讀學科9成都是女生，所以直到加入TVB才一直都是「A0」。

4. 郭柏妍好開心終於有機會學踩滑板，日練夜練，希望將勤補拙。（劇照）

5. Rosita好靚女呀。(郭柏妍ig)

郭柏妍表示自己會努力點學唱歌，林敏驄立即話：「唔好啦掛！」 (節目截圖)

當選後，郭柏妍一直受到不少網民追捧，但真正要說她開始走紅，就是由她參演《下流上車族》飾演車芊芊一角開始。劇中她飾演家庭成員之一的姐姐車芊芊，角色性格反叛又本性善良。劇集一出大受歡迎，連帶郭柏妍的車芊芊也受到歡迎。

郭柏妍與丁子朗外型非常合襯。（IG：@rositakpyy）

郭柏妍丁子朗外型合襯。（劇照）

5. 郭柏妍。（rositakpyy@IG）

6. 郭柏妍騷美腿。（陳順禎攝）

6. 郭柏妍表示做足防走光措施。(葉志明 攝)

7. 郭柏妍。（葉志明攝）

7. 郭柏妍。（葉志明攝）

有趣的是，郭柏妍在《歡樂滿東華2022》的表演環節中，在林敏驄的帶領下表演唱《下流上車族》主題曲，但現場Live卻是一言難盡，五音不全。自那一晚起，郭柏妍的稱號就從「A0女神」、芊芊，搖身一變成為「魔音芊芊」。不過，觀眾似乎也十分欣賞郭柏妍的魔音，其實不少商演和節目，只要有郭柏妍出現，都必會安排她唱魔音。在《林敏驄作品展演唱會2023》中，郭柏妍更被邀請上台唱《跳舞街》。

8. 郭柏妍獲《萬千星輝頒獎典禮2022》「飛躍進步女藝員」。（資料圖片）

8. 《下流上車族》獲獎，郭柏妍「隔空」親吻林敏驄。（資料圖片）

9. 林敏驄開演唱會，一家人包括郭柏妍都被邀請上台表演。（資料圖片）

林景程與郭柏妍拍劇做情侶。（截圖）

10. 郭柏妍參加aerial比賽。(ig@rositakpyy)

近年郭柏妍的劇集演出機會也不俗，除去年的《新聞女王》外，今年也有《妳不是她》、《飛常日誌》、《逆天奇案2》等，預計來年更有《奪命提示》和現時拍攝中的《金式森林》。

郭柏妍在節目中做空中瑜伽，但她在空中做瑜伽卻失手差點「走光」。(陳順禎 攝)

郭柏妍透露自己喜歡小朋友，也渴望能夠成為母親。（陳順禎攝）