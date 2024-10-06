盤點郭柏妍港姐入行10個最靚時刻 被笑「魔音芊芊」卻意外被爆紅
郭柏妍（Rosita）27歲生日快樂！「港產」美女郭柏妍於香港讀書及長大，翻查一些資料就會看到，原來自中學起她就已是優異生，擔任過不少學校學生職務，亦分別於學界游泳比賽和朗誦節取成績。畢業於香港大學食物安全管理碩士課程的她，於2020年參選《香港小姐競選》獲得季軍再加入TVB成為藝員。
入行頭一兩年，郭柏妍需履行香港小姐職責，所以並沒有太多演出機會。2021年，她參演《青年心城之撐起青春》初試啼聲飾演小角色「快速約會參加者」，其後於夏天參加節目《明星運動會》時，更參加專長項目 女子50米自由式、50米蛙泳、50米背泳、4X50米接力，一身游泳運動員裝束也相當受網民歡迎。
值得一提的是，由參選港姐時到入行後，郭柏妍接受訪問時也一直稱自己是「A0」，即未拍過拖。她曾透露，因為自己有很深近視，所以中學時一直戴着眼鏡，而樣貌並不出眾。直到大學Year 2才轉戴隱形眼鏡，而又因為就讀學科9成都是女生，所以直到加入TVB才一直都是「A0」。
當選後，郭柏妍一直受到不少網民追捧，但真正要說她開始走紅，就是由她參演《下流上車族》飾演車芊芊一角開始。劇中她飾演家庭成員之一的姐姐車芊芊，角色性格反叛又本性善良。劇集一出大受歡迎，連帶郭柏妍的車芊芊也受到歡迎。
有趣的是，郭柏妍在《歡樂滿東華2022》的表演環節中，在林敏驄的帶領下表演唱《下流上車族》主題曲，但現場Live卻是一言難盡，五音不全。自那一晚起，郭柏妍的稱號就從「A0女神」、芊芊，搖身一變成為「魔音芊芊」。不過，觀眾似乎也十分欣賞郭柏妍的魔音，其實不少商演和節目，只要有郭柏妍出現，都必會安排她唱魔音。在《林敏驄作品展演唱會2023》中，郭柏妍更被邀請上台唱《跳舞街》。
近年郭柏妍的劇集演出機會也不俗，除去年的《新聞女王》外，今年也有《妳不是她》、《飛常日誌》、《逆天奇案2》等，預計來年更有《奪命提示》和現時拍攝中的《金式森林》。