54歲武打女星罕曬白滑美腿充滿少女味 狀態極佳獲讚「凍齡女神」
撰文：崔力生
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現年54歲的梁琤，當年曾參加亞洲小姐，雖未能晉身決賽十強，但其後得到電影監製賞識，主演其首部香港電影《黑貓》，從此打開銀色旅途，梁琤還憑飾演片中「Erica」一角獲得1992年《第11屆香港電影金像獎》「最佳新演員」獎，之後也先後參與多套動作電影，奠定打女形象。
不過，梁琤在1995年拍攝電影《影子敵人》時，卻意外被燒傷入院，需要接受植皮治療和休養數月，手腕至今留下疤痕，並對她留下陰影；其後梁琤轉戰電視圈，積極改變以往硬朗形象，《烈火雄心》、《金枝慾孽》等劇集令她成功入屋；可惜之後爸爸不幸患上癌症，孝順的梁琤不惜花費七位數醫療費，更為了照顧父親，選擇息影，陪父親四處醫病，但其父最後也是不敵癌魔離世。
至2013年，梁琤重返TVB，先後拍下《飛虎II》、《梟雄》、《巨輪II》、《鐵拳英雄》等劇集，並於2015年和2016年連續兩次入圍無綫頒獎禮的「最佳女配角」，演技獲得肯定。近年，梁琤轉戰內地發展，並積極經營社交平台，不時拍片分享近況及穿搭心得。日前國慶節，梁琤就在社交平台分享了她假期出去玩的穿搭。
片中，梁琤以全身牛仔服飾打扮示人，而最令人驚訝的是，年過半百的梁琤，保養得非常好，皮膚緊緻，四肢纖瘦，身型更是弗到漏，還罕有曬出白滑美腿，充滿少女味，一點都不像實際年齡，凍齡有術令人讚嘆不已。網民紛紛留言大讚：「福貴人你和爾淳妹妹都成了凍齡女神」、「姐姐好年輕漂亮啊」、「凍齡女神啊」、「真係比以前靚咗好多」。
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