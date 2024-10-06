54歲武打女星罕曬白滑美腿充滿少女味　狀態極佳獲讚「凍齡女神」

現年54歲的梁琤，當年曾參加亞洲小姐，雖未能晉身決賽十強，但其後得到電影監製賞識，主演其首部香港電影《黑貓》，從此打開銀色旅途，梁琤還憑飾演片中「Erica」一角獲得1992年《第11屆香港電影金像獎》「最佳新演員」獎，之後也先後參與多套動作電影，奠定打女形象。

梁琤憑處女電影《黑貓》中飾演「Erica」一角，獲得1992年《第11屆香港電影金像獎》「最佳新演員」獎。（《黑貓》電影截圖）

梁琤在1995年拍攝電影《影子敵人》時，意外被燒傷入院，需要接受植皮治療和休養數月。（《影子敵人》電影截圖）

不過，梁琤在1995年拍攝電影《影子敵人》時，卻意外被燒傷入院，需要接受植皮治療和休養數月，手腕至今留下疤痕，並對她留下陰影；其後梁琤轉戰電視圈，積極改變以往硬朗形象，《烈火雄心》、《金枝慾孽》等劇集令她成功入屋；可惜之後爸爸不幸患上癌症，孝順的梁琤不惜花費七位數醫療費，更為了照顧父親，選擇息影，陪父親四處醫病，但其父最後也是不敵癌魔離世。

古天樂飾演的劉海栢和梁琤飾演的駱曉翠在《烈火雄心》是一對。 （《烈火雄心》電視截圖）

梁琤參演《金枝慾孽》令人印象深刻。（微博圖片）

梁琤於2015年憑台慶劇《梟雄》裡賢妻「劉美琴」一角首度入圍《萬千星輝頒獎典禮2015》「最受歡迎電視女角色」及「最佳女配角」（《梟雄》電視截圖）

2016年，她又憑《巨輪II》良母「沈美華」一角首度獲提名《TVB 馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2016》「最喜愛TVB女配角」，以及第二次入圍《萬千星輝頒獎典禮2016》「最佳女配角」。（《巨輪II》劇照）

至2013年，梁琤重返TVB，先後拍下《飛虎II》、《梟雄》、《巨輪II》、《鐵拳英雄》等劇集，並於2015年和2016年連續兩次入圍無綫頒獎禮的「最佳女配角」，演技獲得肯定。近年，梁琤轉戰內地發展，並積極經營社交平台，不時拍片分享近況及穿搭心得。日前國慶節，梁琤就在社交平台分享了她假期出去玩的穿搭。

梁琤keep得很好。（微博@梁琤Jade）

早前現身曾志偉舉辦的慈善素宴。（微博@梁琤Jade）

依然好打得。（小紅書）

片中，梁琤以全身牛仔服飾打扮示人，而最令人驚訝的是，年過半百的梁琤，保養得非常好，皮膚緊緻，四肢纖瘦，身型更是弗到漏，還罕有曬出白滑美腿，充滿少女味，一點都不像實際年齡，凍齡有術令人讚嘆不已。網民紛紛留言大讚：「福貴人你和爾淳妹妹都成了凍齡女神」、「姐姐好年輕漂亮啊」、「凍齡女神啊」、「真係比以前靚咗好多」。

54歲的梁琤狀態極佳。（小紅書）

一點都不像54歲。（小紅書）

梁琤分享國慶節假期出遊穿搭，激罕曬出白滑美腿。（小紅書）

梁琤日前分享國慶節假期出遊穿搭，激罕曬出白滑美腿。（小紅書）

吸睛。（小紅書）