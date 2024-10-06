香港區《環球小姐》比賽疑有黑幕　課金5百萬可買冠亞季軍得獎

有外地機構來港舉辦《環球小姐》香港區賽事，雖然賽事與《香港小姐競選》及ViuTV《美麗40路》重疊，但仍有零星的討論，亦有不少本地美女及港姐冠軍雷莊𠒇參賽。有消息指，《環球小姐》香港區賽事原定於ViuTV直播播出，但後來因不明因素而改為後續「攝時間」播出，相信可能與自家選美節目撞期有關。

2號許詠詩、7號雷莊𠒇、9號姚祖恩、10號甄蕎及15號羅堃尉成功殺入五強。（資料圖片）

死因一：賽事時間過短

由《環球小姐》香港區宣布舉行至決賽，其後只有短短兩個月時間。如果準確一點說，《環球小姐》香港區由8月3日宣布舉辦，到8月28日才正式公布入圍16位佳麗，9月27日決賽選出冠亞季三甲，其實整個比賽流程就只有不足一個月。

2號許詠詩、7號雷莊𠒇、9號姚祖恩、10號甄蕎及15號羅堃尉成功殺入五強。（葉志明攝）

死因二：撞期

先不討論因撞期問題，而令這個本應是「國際盛事」搞到變成小圈子兼選出也未播出的選美節目。節目只用一個月時間，搵港姐冠軍雷莊𠒇參賽，就覺得可以吸引觀眾留意的話，就未必有點期望過高。

都電視台之間存在競爭，所有大家有默契地互相避開大家的節目檔期，又或者用一個低少少budget的同類節目對撼，務求可以搶得一些注意力和收視。不過，香港區《環球小姐》選在兩台選美節目之間舉行，明顯就是自視過高。下場自然就是，沒有討論又沒有人知道。

香港區「環球小姐」16強。（資料圖片）

死因三：宣傳不足

期次，在宣布之初已公布16位入圍佳麗，而非似是TVB一般舉行海選或ViuTV一樣經歷一番輪選，明顯就令大家覺有比賽是小圈子選美，更重要的是觀眾沒有參與，沒有投入感自然就沒有興趣。老土地說，TVB最起碼都可以笑吓首次面試嘅佳麗，《環球小姐》直接入決賽，選完冠亞季都冇人知。

香港區《環球小姐》由姚祖恩奪得冠軍。（資料圖片）

為搞而搞？

與其他兩個電視台的選美節目相比較，更明顯看得出香港區《環球小姐》的舉辦方是「眼高手低」，一方面宣傳冠亞季軍可以獲過百萬現金獎，另一方面，宣傳卻是少得可憐。圍繞整個賽事的宣傳，亦只有兩三個記者會，公開活動、排練探班、花絮片段，甚至是發放給傳媒的新聞稿通通都欠奉。

香港區《環球小姐》冠軍姚祖恩，亞軍甄蕎，季軍雷莊𠒇。（資料圖片）

佳麗爆內幕 選舉機制靠課金就贏！

參選今屆香港區《環球小姐》的佳麗樂翊榆在YouTube上發布新片，以「我不參加環球小姐(香港區)總決賽的真正原因|一定不會勝出的比賽」為題。片中除表示因身體不調而缺席決賽外，她亦大爆香港區《環球小姐》選舉機制有問題。她表示，賽事一星期她還在要求睇比賽的詳情，以及怎樣選出當選者，可是直到宣布時，大會才突然之間公布所謂的投票機制。

樂翊榆在YouTube上發布新片，片中除表示因身體不調而缺席決賽外，她亦大爆香港區《環球小姐》機制有問題。（YouTube截圖）

樂翊榆在YouTube上發布新片，片中除表示因身體不調而缺席決賽外，她亦大爆香港區《環球小姐》機制有問題。（YouTube截圖）

樂翊榆在YouTube上發布新片，片中除表示因身體不調而缺席決賽外，她亦大爆香港區《環球小姐》機制有問題。（YouTube截圖）

她說：「個投票系統，其實唔係一人一票，總之每個女仔可以俾人課金，或者揼5百萬港幣落去，咁就可以買虛擬貨幣畀錢。我覺得我冇咁多有錢朋友，或者有錢嘅粉絲，而且喺投票系統冇同我哋講公布之後一日，佢哋已經擺IG Story，唔知點解已經有人投票，仲有啲（佳麗）一開始已有有幾萬蚊，然之後每人落去都係你哋見到最尾贏嘅三位，on going都係呢幾位，我諗個結果都幾明顯啦。」

樂翊榆在YouTube上發布新片，片中除表示因身體不調而缺席決賽外，她亦大爆香港區《環球小姐》機制有問題。（YouTube截圖 / lok_yickyu_official 樂翊榆）

記者翻查有關香港區《環球小姐》比賽舉辦大會的冠名贊助Zetrix的資料，確實有相關報道，列明「參賽者還將擁有自己的個人DAO，讓粉絲能夠為他們的參賽過程和成功做出貢獻。這種前所未有的參與度有望加強參賽者與支持者之間的聯系，同時為人才發展提供寶貴的見解」，似乎就是「粉絲」通過向參選佳麗的戶口（DAO）課金（貢獻）後，就可以很大程度上影響佳麗的名次。事實上，大會宣稱粉絲可以用加密貨幣（$Zetrix）投票，其實這個「代幣」需要真金白銀購買。

到底香港區《環球小姐》是比較佳麗們的樣貌、身材、才藝、智慧、談吐，抑或純粹只講財力？