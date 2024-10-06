江𤒹生憑《打天下2》衝出國際奪最佳新星獎　歐錦棠睇完感動到喊

ViuTV劇集《打天下2》由歐錦棠編劇及主演，還有談善言、江𤒹生（AK）、武田梨奈、邱傲然、鍾舒漫等人主演。而AK所飾演的角色關志浩獲得「最佳新星獎」的提名，昨日（5日）他已經出發到釜山為《第29屆釜山國際電影節》做準備。

《打天下2》演員(左起)Tiger@MIRROR、Anson Kong@MIRROR、談善言、王頌茵和駱振偉，早前女主角談善言撐住拐杖負傷出席活動，正是拍《打天下2》時出事，左膝韌帶斷裂要做手術。

今日（6日）正式舉行電影節，其中一環《亞洲內容暨全球OTT大獎》由少女時代成員Tiffany及男星姜其永擔任司儀，AK憑劇集《打天下2》獲得「最佳新星獎」，除了AK外，韓國女星趙允秀及日本女星三吉彩花亦一同獲得這個獎項。

AK憑劇集《打天下2》獲得「最佳新星獎」。(fb@歐錦棠 Stephen Au)

AK在台上先有韓文說「謝謝」，之後便用英文說出：「我完全沒想過會獲獎，我10年前曾經來韓國做練習生，後來我在香港出道了，很高興能在10年後再次來到韓國。」他亦有感謝公司、家人和粉絲的支持。

AK在台上先有韓文說「謝謝」。(fb@歐錦棠 Stephen Au)

而作為編劇的歐錦棠亦有感動發文，更表示自己感動到哭了出來：「AK老闆憑《打天下2》關志浩角色奪得『釜山國際電影節亞洲內容大獎』嘅Rising Star 獎項！恭喜晒，Anson Kong！辛苦咗咁耐，算係有少少安慰，希望呢個唔係打天下唯一嘅奬！再次借呢個機會，感謝所有參與過《打天下2》嘅所有同事！OSU ! CLS 我開心到喊⋯」

作為編劇的歐錦棠亦有感動發文，更表示自己感動到哭了出來。(fb@歐錦棠 Stephen Au)